Biden ba om fire år til. Republikanerne svarte med kunstig intelligens.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Republikanerne åpner sin ferske valgvideo med å erklære Joe Biden som vinner av valget i 2024.

Øverst i venstre hjørne med liten skrift går det frem at republikanernes nye valgvideo er laget utelukkende med kunstige bilder.

26.04.2023 06:19

Tirsdag morgen kunngjorde president Joe Biden at han stiller til gjenvalg. Det ble gjort i en video.

Ca. en time senere kom Det republikanske partikontoret (RNC) med sitt svar. Det var også en video, men denne var laget med kunstig intelligens.

Ytterst dyster

Mange har lurt på hva utviklingen av kunstig intelligens (KI) kan få å si for valgkampen i USA neste år. Det er fortsatt usikkert, men utviklingen er i hvert fall sparket i gang.

«Filmen ’Beat Biden’ er en KI-generert titt inn i landets mulige fremtid hvis Joe Biden blir gjenvalgt i 2024», sier partiet selv om sin film.

Denne versjonen av fremtiden er ytterst dyster. Den erklærer Biden som valgets vinner, men føyer til spørsmålet: Hva hvis den veikeste presidenten landet har hatt, vinner gjenvalg?

Den svarer slik:

Kina invaderer Taiwan.

Økonomien kollapser etter at 500 banker går under.

Grensekontrollen rakner på grunn av en flom av ulovlige migranter.

San Francisco stenges ned fordi kriminaliteten er ’’’ute av kontroll.

– Få la merke til det

Sinead Bovell, en ung teknologileder, er blant dem som er skeptisk til bruk av KI i politikken.

– Videoen ble laget helt og holdent av KI. Få ser ut til å ha lagt merke til det. Vi må tenke kritisk over hvor vi ønsker at grensene skal gå for denne teknologien, særlig innen politikk, sier hun på Twitter.

Zeeshan Aleem har kommentert den nye vrien for TV-kanalen MSNBC. Han ser også en dyster fremtid, men ikke på samme måte som i den republikanske videoen.

– Denne teknologien vil bli mer sofistikert med tiden. Dermed vil evnen til å manipulere, forvirre og desinformere folk også vokse, mener han.

Aleem er ikke imponert av filmen.

– Men dette er bare starten. En ny dør er åpnet for å forkle fantasi som virkelighet, mener han.

Michael E. Mann, en prominent klimaforsker ved Universitetet i Pennsylvania, er også urolig.

– Den virkelige faren ved KI er måten det vil bli brukt som våpen av onde krefter. De er den reelle trusselen her, påpeker han.

– Talende og underlig

Det demokratiske partiet til dels refser – til dels gjør narr av – sine motstandere.

– Det er uhyre talende at RNC måtte «finne på» bilder fordi de rett og slett ikke kan argumentere mot president Bidens resultater, heter det i en uttalelse.

Tim Miller, en strateg som jobbet for republikanske Jeb Bush i 2016, synes det er «underlig» å bruke uekte bilder.

– Særlig når demokratene ikke trenger bruke KI for å vise at folk stormer Kongressen, fremholder han.

Bidens valgvideo hadde bilder av nettopp angrepet 6. januar 2021.

Matthew Yglesias, en spaltist for Bloomberg, synes heller ikke KI-angrepet treffer blink.

– Jeg føler at hvis du må ty til falske bilder av dårlige ting som kanskje kan skje i fremtiden hvis den sittende presidenten får bli i embetet, så sier det i seg selv noe, mener han.

Trump og paven

Det siste året har kunstig intelligens gjort seg bemerket både innen språk og bilder. Eksperter tror republikanerne har brukt tjenesten Midjourney til å lage sin film.

Det var den som ble brukt nylig til å lage oppsiktsvekkende bilder av en arrestert Donald Trump og av pave Frans i en fasjonabel dunjakke.

