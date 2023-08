Kraftig orkan på vei mot Florida: – Dere må virkelig dra nå

Orkanen Idalia har styrket seg og ventes onsdag å treffe Floridas vestkyst som en kategori 4-orkan med vindhastighet på minst 130 meter i sekundet.

Satellittbildet viser orkanen Idalia som nærmer seg kysten av Florida. Bildet viser også orkanen Franklin, som beveger seg langs østkysten av USA. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 09:34

En kraftig orkan er på vei mot Floridas vestkyst. Beboere i utsatte kystområder er bedt om å evakuere tirsdag i påvente av livsfarlig stormflo og voldsomme regnbyger.

– Dere må virkelig dra nå. Tiden er nå, sa guvernør Ron DeSantis på en pressekonferanse tirsdag.

Det ventes at orkanen treffer land tidlig onsdag, amerikansk tid. Det er bekymring for at denne orkanen kan komme til gjøre store skader i en delstat som fortsatt strever med ettervirkningene av orkanen Ians herjinger i fjor.

Floridas befolkning forbereder seg på orkanen som snart skal treffe land. Ansatte på Toucans Bar and Grill spikrer igjen vinduene på restauranten. Vis mer

Uvanlig rute

Den nasjonale værmeldingstjenesten NWS sier Idalia følger en uvanlig rute og at det aldri tidligere er registrert en større orkan som når land i bukten ved der Florida går over fra å være en halvøy til å følge kysten av Mexicogolfen vestover.

Idalia har allerede herjet på Cuba og lagt tobakksprovinsen Pinar del Rio under vann. Mange innbyggere på øya er uten strøm.

På vei mot Florida har den tiltatt i styrke. Natt til onsdag var den en kategori 3-orkan og var ventet å bli oppgradert til kategori 4 – det nest høyeste nivået – før den når land onsdag morgen lokal tid. En orkan i kategori 4 vil føre til «katastrofale ødeleggelser», ifølge det nasjonal orkansenteret NHC.

Fakta Fakta om orkaner Orkan er den sterkeste av alle vindkategorier. Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig. Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 kilometer og 500 kilometer. I orkanens øye kan det være helt vindstille. I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet. Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen. Orkanen Dorian hadde vokst seg til en kategori 5-orkan da den traff øygruppen Bahamas i Atlanterhavet søndag. En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet. Kategori 2: 42,5-48,9 m/s.

Kategori 3: 50-57,9 m/s.

Kategori 4: 58-68,9 m/s.

Kategori 5: Over 69 m/s. (Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB) Vis mer

– Dra! Dette er ikke noe å diskutere

På øya Cedar Key har fylkesstyret pakket sammen papirer og elektronikk i rådhuset, og fylkesleder Sue Colson har beordret full evakuering. Det er ventet at vannstanden kan stige med opptil 4,5 meter.

– Sagt med ett ord: Dra! Dette er ikke noe å diskutere, sier Colson til de 900 innbyggerne.

Mottakssentre og hoteller er i beredskap for å ta imot folk som rømmer unna uværet, og bompengene er midlertidig opphevet på veien ut av de truede områdene. Over 30.000 arbeidere er i beredskap for å fikse problemer med strøm, vann og telefonlinjer, og rundt 5500 soldater fra nasjonalgarden er klare til innsats.

Flere delstater forbereder seg

Etter å ha nådd Floridas vestkyst, er det ventet at Idalia vil krysse delstaten og nå Georgia og Sør-Carolina torsdag. Guvernørene i begge delstatene har erklært en krisesituasjon og frigitt ressurser for å håndtere stormen.

Ved 7-tiden norsk tid onsdag morgen var stormen rundt 185 kilometer sørvest for Cedar Key og beveget seg med en fart på rundt 26 kilometer i timen, noe som skulle tilsi at den når øya i løpet av rundt syv timer.