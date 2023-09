Terrormistenkt som rømte fra fengsel i kokkeuniform pågrepet i London

21 år gamle Daniel Khalife rømte onsdag fra et britisk fengsel. Lørdag formiddag ble han pågrepet av britisk politi.

Arrestasjonsbilde av Daniel Khalife som rømte fra britisk fengsel onsdag. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 19:07

Terrormistenkte Daniel Khalife ble pågrepet lørdag formiddag etter tre dager på rømmen og er nå i politiets varetekt.

Han ble funnet med en sovepose, en sykkel og en pose med mat, ifølge The Guardian. Han ble dratt av sykkelen av en politibetjent sivil lørdag formiddag. Da hadde han vært på flukt i 75 timer.

Khalife skal ha rømt fra fengsel ikledd kokkeuniform. Da han ble pågrepet lørdag hadde han på seg en svart caps, svart T-skjorte og mørke bukser.

Ifølge Sky News hadde han rømt ved å spenne seg fast under en varebil som leverte mat til fengselet. Ifølge britisk politi skal flukten til Khalife ha vært planlagt på forhånd.

Khalife vervet seg til militæret i 2019 og har jobbet med IT-nettverk i det britiske forsvarets samband- og kommunikasjonsgren. Der hadde han ansvar for digital krigføring.

Han var stasjonert ved flyvåpenets base i Stafford frem til januar. Da ble han siktet for å ha plantet falske bomber på militærbasen. Han skal også ha lastet ned informasjon om ansatte i forsvaret. Han nekter straffskyld. Saken skal etter planen for retten i november.

21-åringen ble trolig skysset ut i friheten gjennom den ærverdige hovedporten på fengselet Wandsworth. Fredag deltok 150 politibetjenter i jakten på Khalife.

Kokkeuniformen som Khalife hadde på seg da han forsvant fra fengselet. Vis mer

Fant stropper under bil

Flukt-skandalen har vakt stor oppmerksomhet i Storbritannia.

Torsdag formiddag varslet justisminister Alex Chalk en uavhengig gransking av hendelsen og sikkerheten ved fengselet. Han sier han kontaktet lederne for fengselet og kriminalomsorgen da Khalifes flukt var kjent.

– Jeg ga klar beskjed om at hver eneste sten må snus for å komme til bunns i hva som har skjedd. Hvem var på vakt og jobbet i fengselet denne morgenen, fra kjøkkenet til inngangenporten? Og ble alle sikkerhetsrutiner fulgt?, heter det i uttalelsen fra Chalk.

Myndighetene vil ikke gå ut med alle opplysninger om rømningen. Men slik tror man Daniel Khalife klarte å flykte fra Wandsworth:

Slik ser avisen The Sun for seg at Daniel Abed Khalife klarte å snike seg ut av Wandsworth-fengselet. Vis mer

Khalife hadde kjøkkentjeneste i fengselet. Onsdag morgen skal han ha servert frokost til andre innsatte.

Etter frokost skal han ikke ha beveget seg til fengselets C-fløy. I stedet skal han ha gått til området for varelevering utenfor kjøkkenet. Han har trolig brakt med seg et par lastestropper, sier en kilde i Wandsworth til The Times.

Der skal han ha sneket seg inn under bilen som lastet matvarer til kjøkkenet og stoppet seg selv fast til karosseriet.

Ca. klokken 07.30 skal varebilen ha kjørt ut av Wandsworth-fengselet, bekrefter nå justisminister Alex Chalk.

Fengselet ble nedstengt

Det har vært sprikende informasjon om alarmen gikk mens varebilen var innenfor portene. Torsdag opplyste justisdepartementet at beredskapssystemet varslet at man ikke kunne gjøre rede for en innsatt rett etter at varebilen forlot fengselsområdet. Alarmsystemet ble så aktivert, i tråd med sikkerhetsprosedyrene.

Alarmen førte til full nedstengning av fengselet mens de ansatte søkte etter Daniel Khalife. Samtidig ble politiet informert om en mulig rømning.

Varebilen som rømlingen trolig gjemte seg under, ble stoppet og undersøkt av politiet etter at alarmen gikk. Men da var fuglen fløyet.

Det finnes lite informasjon om 21-åringens bakgrunn og privatliv. Han har ingen aktivitet på sosiale medier, men skal ifølge politiet ha tilhørighet til bydelen Kingston i London.

Han ble siktet 2. januar, men løslatt mot kausjon. Deretter skal han ha gått under jorden. Han ble arrestert i 26. januar og har sittet fengslet siden. Han har hele tiden nektet straffskyld.