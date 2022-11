Flere drept etter voldsomme russiske angrep. Strømbrudd i Kyiv, Lviv og Moldova - tre atomkraftverk koblet ut.

Etter at EU-parlamentet vedtok å stemple Russland som et terrorregime, kom et nytt russisk missilangrep mot Ukraina. Strømmen og vannet er borte i deler av hovedstaden og i Lviv vest i landet. Strømbruddet rammer også nabolandet Moldova.

En av de drepte bæres bort fra ett av stedene som ble truffet i det russiske angrepet mot Kyiv onsdag.

– Hele byen er uten strøm. Vi venter på ytterligere informasjon fra energieksperter, sier Lvivs ordfører Andrij Sadovyj i sosiale medier onsdag ettermiddag.

Kyiv har rundt tre millioner innbyggere.

Han advarer om at det også kan være brudd på byens vannforsyning.

Nyhetsbyrået AP melder om kraftige drønn av det som hørtes ut som gjentatte eksplosjoner i Kyiv onsdag ettermiddag.

– Fienden har iverksatt rakettangrep på kritisk infrastruktur i Kyiv. Bli værende i tilfluktsrom inntil luftvernsirenene stopper, sier bymyndighetene i Kyiv i sosiale medier.

Onsdag ettermiddag melder ukrainske myndigheter at tre atomkraftverk er koblet fra strømnettet etter russiske angrep. Atomkraftverkene er avhengige av strømforsyning for å kjøle ned reaktorene.

Nærmere detaljer om situasjonen er ennå ikke kjent.

Vannforsyningen stanset

En tjenestemann opplyser onsdag ettermiddag at tre personer er drept og seks såret i angrepet mot hovedstaden.

Ordfører Vitalij Klitsjko opplyser at infrastruktur er rammet og at vannforsyningen er midlertidig stanset. Samtidig melder nyhetsbyrået AFPs journalister om strømbrudd i nordlige og sentrale deler av Kyiv.

Det statlige strømselskapet Ukrenergo sier alle landets regioner vil oppleve at strømmen kobles ut de kommende dagene.

Ukrainsk luftvern

Redningspersonell i arbeid på åstedet for et av missilangrepene, her i Vyshgorod i Kyiv-regionen.

Det er også hørt eksplosjoner i byene Odesa, Mykolajiv, Poltava og Dnipropetrovsk, skriver nyhetsbyrået DPA. Det er foreløpig ikke meldt om skadede eller drepte her, og flere av eksplosjonene kan skyldes ukrainsk luftvern.

Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden en rekke ganger de siste ukene, noe som har ført til omfattende strømbrudd.

Tirsdag i forrige uke ble Ukrainas strømforsyning hardt rammet i en ny bølge russiske rakettangrep rettet mot blant annet Kyiv og Lviv.

Strømbrudd i naboland

Også nabolandet Moldova er igjen rammet av strømbrudd etter angrepene i Ukraina.

– Som et resultat av Russlands bombardement av Ukrainas energisystem har vi hatt massive strømbrudd over hele landet den siste timen, skriver den moldovske visestatsministeren Andrei Spinu på Facebook onsdag.

Moldova var tidligere, i likhet med Ukraina, en del av Sovjetunionen. Fremdeles er kraftnettet i landet tett knyttet til det ukrainske strømnettet. Derfor smitter strømutfallene i Ukraina over på det mindre nabolandet.

Et av de russiske angrepene traff en boligblokk og en lekeplass i Vyshgorod.

Et nyfødt barn ble drept da Russland angrep et barselsykehus i Vilniansk onsdag.

Han legger til at nettoperatøren Moldelectrica jobbet med å gjenopprette strømforsyningen.

Også tidligere denne måneden mistet mange mennesker i Moldova strømmen i kjølvannet av russiske angrep i Ukraina.

Angrep etter EU erklærte Russland som et terrorregime

I 12.15 tiden erklærte at EU i en resolusjon at «Russland er en stat som støtter terror i forbindelse med krigen i Ukraina». En times tid senere kom de første meldingene om nye angrep på infrastruktur i Kyiv.

I EU-parlamentet erklærte at angrep og overgrep utført med overlegg av Russland mot Ukrainas sivile befolkning, ødeleggelsen av sivil infrastruktur og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene og folkeretten er terrorhandlinger, heter det i resolusjonen som er vedtatt av de folkevalgte i EU-parlamentet.

Parlamentarikerne oppfordrer de 27 medlemslandene til å følge deres eksempel.