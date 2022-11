Mesteparten av Ukraina er uten strøm etter massive russiske angrep – hastemøte i FN onsdag kveld

Etter at EU-parlamentet vedtok å stemple Russland som et terrorregime, kom et nytt russisk missilangrep mot Ukraina. Ifølge myndighetene er de fleste av de 40 millioner innbyggerne uten strøm. Også nabolandet er rammet.

Slik ser det ut i Kyiv onsdag kveld. Byen med tre millioner innbyggere er uten strøm og vann.

23. nov. 2022 15:06 Sist oppdatert nå nettopp

Det holdes et hastemøte om Ukraina i FNs sikkerhetsråd klokka 22 i kveld, bekrefter Utenriksdepartementet (UD) overfor NTB.

– Vi ønsker det velkommen. Bombingen i Ukraina kan være brudd på humanitærretten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NTB.

Det skjer etter at det onsdag har vært massive russiske angrep mot ukrainsk infrastruktur. Presidenten i landet, Volodymyr Zelenskyj, har bedt om et hastemøte i FN.

Onsdag kveld opplyser Ukrainas energidepartement at de fleste i Ukraina har mistet strømmen som følge av de russiske angrepene. Det er nyhetsbyrået AP som siterer departementet.

På Facebook skriver departementet at mangelen på strøm kan påvirke varme- og vannforsyningen. De skriver også at det jobbes med å gjenopprette strømmen. Men store skader gjør at det vil ta tid.

Det statlige strømselskapet Ukrenergo sier alle landets regioner vil oppleve at strømmen kobles ut de kommende dagene.

Flere sivile er blitt drept etter de russiske missilangrepene mot Kyiv onsdag.

Nyhetsbyrået AP meldte om kraftige drønn av det som hørtes ut som gjentatte eksplosjoner i Kyiv onsdag ettermiddag. Også der er det utfall av strøm og vann.

– Fienden har iverksatt rakettangrep på kritisk infrastruktur i Kyiv. Bli værende i tilfluktsrom inntil luftvernsirenene stopper, sier bymyndighetene i Kyiv i sosiale medier.

Tre atomkraftverk ble koblet ut

Litt senere meldte ukrainske myndigheter at tre atomkraftverk var blitt koblet fra strømnettet. I tillegg har Zaporizjzja-kraftverket mistet de eksterne strømforsyningen.

Atomkraftverkene er avhengige av strømforsyning for å kjøle ned reaktorene.

Det ukrainske atomkraftselskapet Energoatom sier at strålingsnivået er normalt ved alle de tre kraftverkene. Frakoblingen skjedde etter at nødbeskyttelsen ble aktivert, ifølge Reuters.

Redningspersonell i arbeid på åstedet for et av missilangrepene, her i Vyshgorod i Kyiv-regionen.

Flere enheter ved Pivdennoukrainsk-kraftverket sør i landet er koblet fra, ifølge Sky News. Det skal imidlertid ikke være noen feil på selve kraftverket.

Ordføreren i byen Netisjyn opplyser også til kanalen at enheter ved Khmelnytskji-kraftverket vest i landet ikke produserer strøm.

Også kraftverket i Rivne ble koblet fra.

Seks drepte – flere titalls skadet

Seks personer er blitt drept i angrepene, opplyser den nasjonale politisjefen Ihor Klymenko til avisen The Kyiv Independent. 36 er såret. Men tallet er forventet å stige.

Ordføreren i Kyiv, Vitalij Klitsjko, opplyser at en av de drepte er en 17 år gammel jente.

Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden en rekke ganger de siste ukene, noe som har ført til omfattende strømbrudd.

Det er også hørt eksplosjoner i byene Odesa, Mykolajiv, Poltava og Dnipropetrovsk, skriver nyhetsbyrået DPA. Det ukrainske luftforsvaret skriver at 70 missiler ble avfyrt mot landet. 51 av dem ble skutt ned.

Et av de russiske angrepene traff en boligblokk og en lekeplass i Vyshgorod.

Slik ser det ut i sentrum av Lviv i Vest-Ukraina onsdag kveld.

Strømbrudd i naboland

Også nabolandet Moldova er igjen rammet av strømbrudd etter angrepene i Ukraina.

– Som et resultat av Russlands bombardement av Ukrainas energisystem har vi hatt massive strømbrudd over hele landet den siste timen, skriver den moldovske visestatsministeren Andrei Spinu på Facebook onsdag.

Moldova var tidligere, i likhet med Ukraina, en del av Sovjetunionen. Fremdeles er kraftnettet i landet tett knyttet til det ukrainske strømnettet. Derfor smitter strømutfallene i Ukraina over på det mindre nabolandet.

Et nyfødt barn ble drept da Russland angrep et barselsykehus i Vilniansk onsdag.

Angrep etter EU erklærte Russland som et terrorregime

I 12.15 tiden vedtok EU-parlamentet med stort flertall en resolusjon at «Russland er en stat som støtter terror i forbindelse med krigen i Ukraina». En times tid senere kom de første meldingene om nye angrep på infrastruktur i Kyiv.

EU-parlamentet erklærte at angrep og overgrep utført med overlegg av Russland mot Ukrainas sivile befolkning, ødeleggelsen av sivil infrastruktur og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene og folkeretten er terrorhandlinger, heter det i resolusjonen som er vedtatt av de folkevalgte i EU-parlamentet.

Parlamentarikerne oppfordrer de 27 medlemslandene til å følge deres eksempel.

Russland har drept tusenvis av sivile

Siden Russland gikk til fullskala angrepskrig mot Ukraina i februar har FN dokumentert av over 6500 sivile er drept og over 10.000 er skadet. Blant disse er rundt 400 drepte barn.

FN slår fast at det reelle antallet drepte trolig er mye høyere.