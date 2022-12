EU-skandalen: Søkelyset rettes mot Marokko

Etterforskningen av korrupsjon i EU-parlamentet peker mot Marokko. Mye tyder på at Marokko har gjort det samme som Qatar beskyldes for.

Befolkningen i Vest-Sahara kalles saharawier. De har vært under marokkansk okkupasjon siden 1970-årene.

Gunnar Kagge Journalist

13 minutter siden

«Vi har ikke råd til å bruke 100.000 euro på årets høytid, slik vi hadde i fjor».

I etterforskningen av Pier Antonio Panzeri, den hovedmistenkte i korrupsjonsskandalen som involverer EU-topper, skal politiet ha kommet over en melding fra hans kone. Hun klaget over at familieøkonomien var mindre romslig.

Nå sitter Panzeri, ektefellen og datteren i varetekt. Alle tre er mistenkt for at de på en eller annen måte har deltatt i korrupsjon. En italiensk dommer har bestemt at de kan utleveres til Belgia.

Italienske Pier Antonio Panzeri er tidligere EU-parlamentsmedlem.

Da belgisk politi ransaket Panzeris bolig i Brussel, fant de 600.000 euro i kontanter. I kroner utgjør det rundt 6 millioner. Samtidig tok italiensk politi seg inn i Panzeris bolig. Der fant de kontanter og luksusklokker til en verdi av 17.000 euro.

Skylder på Panzeri

Belgisk politi stormet også Eva Kailis hjem i Brussel. Den greske visepresidenten i EU-parlamentet er også siktet. Da politiet kom, fant de faren hennes. Han hadde en koffert med 600.000 euro. Ifølge The Financial Times hevder hun at pengene tilhører Panzeri.

Både familien Panzeri og Eva Kaili avviser anklagene om korrupsjon. Kailis ektemann skal ifølge The Times og andre medier ha innrømmet at han har deltatt i korrupsjon.

Ser mer mot Marokko

Etter arrestasjonen har Eva Kailis taler om Qatar fått mye oppmerksomhet. I oppkjøringen til fotball-VM hevdet hun at Qatar er et foregangsland når det gjelder arbeideres rettigheter. Svært få europeere vil si seg enig.

Flere europeiske aviser har beskrevet hvordan hun og andre EU-parlamentarikere klarte å vanne ut resolusjoner mot Qatar.

Pier Antonio Panzeri satt i EU-parlamentet for de italienske sosialdemokratene fra 2004 til 2019. Han bygget opp et enormt nettverk. Ikke minst var han aktiv i EUs samarbeide med arabiske land.

Siden 2019 har han ledet en menneskerettighetsorganisasjon.

Sommeren 2014 var Panzeri i Marokko. Han var invitert av kong Mohammed for å motta en «wissam», det er en høythengende marokkansk orden.

Ifølge belgiske medier står båndene hans til Marokko sentralt i etterforskningen.

«Marokkogate»

Franske Le Monde skriver at det ikke bare er snakk om en skandale flere aviser kaller «Qatargate».

«Nå må vi også snakke om «Marokkogate», skriver avisen.

Ifølge avisen skal et av Marokkos motiver ha vært å dempe EUs kritikk av den pågående okkupasjonen i Vest-Sahara. Som okkupasjonsmakt har ikke Marokko lov til å stjele landets ressurser. Men de gjør det allikevel. Og marokkanske fiskere ønsker seg rettigheter i farvannet utenfor Vest-Sahara.

Den portugisiske, tidligere EU-parlamentarikeren Ana Gomes tvitret at skandalens bånd til Marokko vekker minner om alle kampene hun deltok i, for å hindre at Panzeri fikk gjennomslag.

I begjæringen belgisk politi sendte Italia for å få Panzeris kone og datter utlevert, er det spesielt henvist til «gaver» fra Marokko, skriver Politico.