Antall haier falt drastisk på 70-tallet. Steven Spielberg tar skylden.

Regissør Steven Spielberg tror haier er «sinte» på ham etter filmen «Haisommer».

Steven Spielberg er kjent for flere blockbuster-filmer som «E.T», «Schindlers liste» og «Jurassic Park». Når han ser tilbake på klassikeren «Haisommer», har han blandede følelser.

Den Oscar-vinnende filmen sjokkerte og skremte millioner da den rullet på kinoer i 1975. Men filmens påvirkningskraft var sterkere enn som så. Steven Spielberg sier til BBC at han angrer på hvordan hvithaier fremstilles i filmen. Han tar ansvar for den trolig bidro til en nedgang av store haier i årene etter.

Og denne påstanden er hverken pretensiøs eller grunnløs. For i årene etter filmens utgivelse, sank bestanden av store haier drastisk.

75-åringen uttrykker skyld overfor BBCs populære radioprogram Desert Island Discs Desert Island DiscsEt radioprogram BBC har produsert siden 1942. Hver uke skal én gjest velge åtte sanger (som regel), én bok og én luksusvare de ville tatt med om de befant seg alene på en øde øy.. Spielberg frykter haiene er «sinte» på ham etter måten de ble fremstilt på, og han «angrer virkelig på det den dag i dag».

Suksessen som fikk store konsekvenser

«Haisommer» kom i 1975 og forteller historien om en hvithai som angriper en amerikansk kystby. Den fikk en enorm suksess og regnes som den aller første moderne blockbuster-filmen blockbuster-filmenEn Hollywood-film med stort budsjett, spekket med kjente filmstjerner. Filmene er typisk veldig populære og lukrative.. Dette var også gjennombruddet til Spielberg som regissør.

Men filmen påvirket en økning i sportsfiske og troféjakt troféjaktDer målet ikke er å skaffe kjøtt, men å felle et bytte og ta vare på hele eller deler av det som en suvenir. i hele USA. Bestanden store haier skal ha falt med 50 prosent langs den østlige kysten i Nord-Amerika etter «Haisommer». Dette sier direktøren for et program som forsker på haier i Florida, George Burgess, til BBC.

Et feilaktig bilde av haier

«Jaws var et vendepunkt for hvithaier» sa Oliver Crimmen i samme artikkel. Han har vært fiskekurator ved Natural History Museum i London i mer enn 40 år.

Han forteller at han så en stor endring i den offentlige og vitenskapelige oppfatningen av haier etter boken fra 1974 og filmversjonen av den.

«Haisommer» viste en hevngjerrig hvithai som tilsynelatende bærer nag mot bestemte individer og følger etter dem for å drepe, står det videre.

Fakta Hvithai Haien er verdens tredje største fisk. Voksne er mellom fire til åtte meter lange og kan veie opptil to tonn.

Antall angrep på mennesker er lav. Likevel anses hvithaien å være aggressiv og farlig for mennesker.

Med god grunn: Hvithaien står bak flest angrep mot mennesker, etterfulgt av oksehai og tigerhai.

Men mennesker er farligere for hvithaien: overfiske, tap av leveområder og økt plastforurensning. Kilde: Store Norske Leksikon og Illustrert vitenskap Vis mer

Et ufortjent dårlig rykte? Hvithaien ble nesten utryddet på 70- og 80-tallet. I dag er den beskyttet flere steder i verden.

– Haier bærer ikke nag

Peter Benchley, som skrev boken filmen er basert på, sa flere år senere at han «aldri kunne skrevet boken i dag, basert på det han nå vet».

«Haier retter seg ikke mot mennesker, og de bærer absolutt ikke nag,» sa Benchley. Forfatteren angret på at han portretterte haiene som «drapsmaskiner».

Mennesker angripes sjelden av haier. Det sa zoolog Petter Bøckman til NRK i 2010. De er primært plantespisere. Hvithaien er den eneste som spiser pattedyr i form av sjøløver.

Når hvithaien biter mennesker, er det av ren nysgjerrighet på om det er en sjøløve. Derfor er det mange som overlever angrep. Haien er nemlig ikke interessert i å spise mennesker, sa Bøckman.

Beskyttelse av hvithaier er etablert flere steder i verden siden 1990. Likevel er bestanden langt unna det den var før 1975.