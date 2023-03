Israels president ber regjeringen stoppe omstridt rettsreform umiddelbart

Israels statsminister Benjamin Netanyahu avskjediget søndag forsvarsminister Yoav Gallant. Det har ført til nye demonstrasjoner i flere byer. Nå ber presidenten om at omstridt rettsreform stoppes.

Demonstranter sperret en motorvei i Tel Aviv, og tusener tok til gatene for å protestere mot statsminister Benjamin Netanyahus lovendringer i helgen.

26.03.2023 23:06 Oppdatert 27.03.2023 06:58

Søndag tok titusener av israelere til gatene i flere byer, etter at statsminister Benjamin Netanyahu kunngjorde at han ville sparke landets forsvarsminister Yoav Gallant.

Sent søndag kveld omringet demonstranter Netanyahus hjem i Jerusalem. Noen av dem tok seg gjennom sperringene, og ifølge nyhetsbyrået Reuters tok politiet i bruk vannkanoner i et forsøk på å få kontroll.

Det er også meldt om heftige protester ved den israelske nasjonalforsamlingen Knesset og ved Statsministerens kontor.

I Tel Aviv ble blokkerte demonstrantene en motorvei, og det kom til flere sammenstøt med politiet.

Den israelske TV-kanalen Keshet 12 anslår at mer enn 600.000 israelere deltar i protester over hele landet søndag kveld. Tallet er ikke bekreftet.

Mandag morgen beskriver Israels president Isaac Herzog situasjonen over natten i Israel som «svært vanskelig». Han ber om at den omstridte rettsreformen som har utløst protestene stoppes.

– Av hensyn til samholdet til det israelske folk, ber jeg dere stoppe rettsreformen umiddelbart, skriver han på Twitter.

Søndag kveld kunngjorde også Israels generalkonsul i New York, Asaf Zamir, at han «ikke kan fortsette å representere regjeringen» og trekker seg fra sin stilling i protest.

Opposisjonsleder Yair Lapid mener at oppsigelsen av Gallant er til skade for den nasjonale sikkerheten. «Statsministeren i Israel er en trussel mot sikkerheten til staten Israel,» skrev Lapid på Twitter.

Lederen for den mektige fagforbundet Histadrut, Arnon Bar-David, har kalt inn til pressekonferanse mandag. Det er ventet at de vil varsle en generalstreik.

– Beskytter Netanyahu

Bakgrunnen for at forsvarsminister Yoav Gallant får sparken, er at han lørdag ba om at den omstridte rettsreformen i landet stanses.

– Prosessen må stoppes, for sikkerheten til Israel og for våre sønner og døtre. Dette har jeg ikke tenkt å være med på, sa den tidligere admiralen i en TV-sendt tale.

Den første av flere lover knyttet til denne reformen ble vedtatt i nasjonalforsamlingen Knesset torsdag. Den begrenser muligheten for å avsette landets statsminister. Kritikere mener endringen er skreddersydd for å beskytte Netanyahu selv, som er tiltalt for korrupsjon.

Etter den nye loven er det kun helsemessige eller psykologiske årsaker som kan gi anledning til å erklære en statsminister for uskikket til å styre, og en slik beslutning må godkjennes av tre fjerdedeler av regjeringens ministre – eller av statsministeren selv.

Den foreslåtte rettsreformen vil også gi Knesset mulighet til å overprøve avgjørelser i Høyesterett, og gi parlamentet kontroll over utnevnelsen av dommere.

Presidenten advarte om «katastrofe»

Kritikerne mener reformen vil undergrave det israelske demokratiet. Israels president har tidligere advart om en forestående «katastrofe» hvis Netanyahus allierte i Knesset fortsetter å tvinge gjennom reformen uten bredere støtte.

Etter forsvarsministerens uttalelser har tre andre statsråder bedt om at rettsreformen settes på vent. De tre er alle fra Netanyahus parti Likud.

Men Benjamin Netanyahu hevder at rettsreformen må gjennomføres for å gjenopprette maktbalansen mellom de folkevalgte og dommerstanden.

Store demonstrasjoner med titusenvis av deltagere har vært holdt hver lørdag i tre måneder. Ifølge israelske medier deltok over 100.000 mennesker i en gigantisk demonstrasjon i Tel Aviv lørdag.

USA sier de er dypt bekymret over hendelsene.

– USA oppfordrer lederne i Israel til å finne et kompromiss så raskt som mulig, sier en talsperson fra Det hvite hus søndag kveld.