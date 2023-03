Israelske medier: Omstridt rettsreform kan komme til å felle Israels regjering.

Statsminister Benjamin Netanyahus regjering er i krise, ifølge flere medier. Partiene på ytre høyre fløy skal ha truet med å trekke seg dersom en omstridt rettsreform settes på pause.

Demonstranter sperret en motorvei i Tel Aviv, og tusener tok til gatene for å protestere mot statsminister Benjamin Netanyahus lovendringer i helgen.

26.03.2023 23:06 Oppdatert 27.03.2023 11:35

Det er politisk kaos i Israel. Regjeringen står i fare for å sprekke. Tusener samler seg til demonstrasjoner i Jerusalem og Tel Aviv. En generalstreik fører til at fly står på bakken og at hoteller, restauranter og kjøpesentre stenger.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal ha informert partilederne i regjeringskoalisjonen om at han setter den omstridte rettsreformen på vent, melder kringkasteren KAN.

Han skulle egentlig ha informert om dette under en pressekonferanse mandag morgen. Men så ble pressekonferansen utsatt på ubestemt tid.

Årsaken er at flere av regjeringens ministre, både innenfor statsministerens parti Likud og hos de mest ytterliggående koalisjonspartnerne, truet med å felle regjeringen dersom den juridiske reformen ble stoppet.

Den nasjonale sikkerhetsministeren Itamar Ben Gvir har truet med å trekke seg fra regjeringen, melder Kanal 12.

Justisminister Yarin Levin, som er fra Likud, skal ha lagt press på finansminister Bezalel Smotrich og Ben Gvir for å få dem til å true Netanyahu med en regjeringskrise. Det melder nyhetssnettsiden Walla.

Smotrich og Ben Gvir er de to mest kontroversielle medlemmene av regjeringen. Dersom de trekker seg fra regjeringen, har ikke Netanyahu lenger flertall i nasjonalforsamlingen Knesset.

Dersom rettsreformen blir satt på pause, planlegger partiene på ytre høyre fløy å demonstrere mot statsministerens beslutning.

Mistillitsforslag nedstemt

Bakgrunnen for den angivelige regjeringskrisen er striden om regjeringens planlagte rettsreform. Det er en reform som vil svekke domstolenes innflytelse, til fordel for regjeringen.

Det har vært store demonstrasjoner mot lovforslaget i flere måneder. Det mektige fagforbundet Histadrut har varslet generalstreik om ikke lovforslaget stoppes. Israelske medier melder mandag formiddag at alle avganger på Ben-Gurion-flyplassen innstilles som følge av streiken. Kjøpesentre, hoteller og restauranter har sagt at de stenger på grunn av streiken.

Midt oppi alt dette har regjeringen overlevd en mistillitavstemning i nasjonalforsamlingen.

Et mistillitsforslag fra opposisjonen ble nedstemt med 59 mot 53 stemmer, melder Reuters.

Mer makt til Netanyahu

Reformen begrenser muligheten til å avsette landets statsminister. Noen av lovene knyttet til reformen, ble vedtatt i nasjonalforsamlingen torsdag. Kritikere mener endringen er skreddersydd for å beskytte Netanyahu selv, som er tiltalt for korrupsjon.

Etter den nye loven er det kun helsemessige eller psykologiske årsaker som kan gi anledning til å erklære en statsminister for uskikket til å styre. En slik beslutning må godkjennes av tre fjerdedeler av regjeringens ministre – eller av statsministeren selv.

Den foreslåtte rettsreformen vil også gi nasjonalforsamlingen Knesset mulighet til å overprøve avgjørelser i Høyesterett og gi parlamentet kontroll over utnevnelsen av dommere.

Fakta Netanyahus regjering Benjamin Netanyahu tok over som Israels statsminister 29. desember 2022. Han var også landets statsminister fra 1996 til 1999 og igjen fra 2009 to 2021. Netanyahus parti Likud fikk ved høstens valg 32 representanter i nasjonalforsamlingen Knesset. Sammen med fem andre partier har regjeringskoalisjonen 64 av Knessets 120 medlemmer. For å få flertall allierte Netanyahu seg med partier som ligger langt til høyre. De mest kontroversielle er Det religiøse zionstpartiet, som har 7 representanter i Knesset. Partiet ledes av finansminister Bezalel Smotrich. Og Otzma Yehudit, som har 6 representanter i Knesset. Partiet ledes av Itamar Ben-Gvir, som er nasjonal sikkerhetsminister. Vis mer

Sparket forsvarsministeren

Israels forsvarsminister Yoav Gallant tok lørdag til orde for å stanse reformen.

Statsminister Netanyahu svarte med å gi forsvarsministeren sparken, noe som igjen utløse voldsomme protester.

Sent søndag kveld omringet demonstranter Netanyahus hjem i Jerusalem. Noen av dem tok seg gjennom sperringene. Ifølge nyhetsbyrået Reuters tok politiet i bruk vannkanoner i et forsøk på å få kontroll.

Mange stemmer har tatt til orde for å sette reformen på pause.

Trekker seg i protest

Søndag kveld kunngjorde Israels generalkonsul i New York, Asaf Zamir, at han «ikke kan fortsette å representere regjeringen». Han trekker seg fra stillingen sin i protest.

Opposisjonsleder Yair Lapid mener at oppsigelsen av generalkonsul Gallant er til skade for den nasjonale sikkerheten. «Statsministeren i Israel er en trussel mot sikkerheten til staten Israel,» skrev Lapid på Twitter.

Også Israels seremonielle president Isaac Herzog har bedt regjeringen stanse reformen.

– Av hensyn til samholdet til det israelske folk, ber jeg dere stoppe rettsreformen umiddelbart, skriver han på Twitter. Han har tidligere advart om en forestående katastrofe hvis Netanyahus allierte i nasjonalforsamlingen tvinger reformen gjennom uten bredere støtte.

Flere statsråder vil trykke på pause

Etter forsvarsministerens uttalelser har også tre nye statsråder bedt om at rettsreformen settes på vent. De tre er alle fra Netanyahus parti Likud.

– Når huset brenner, spør du ikke hvem som har rett. Du spruter vann på flammene og redder de som bor der, sier kultur- og sportsminister Miki Zohar.

Finansministeren ber Netanyahu «stoppe og rekalkulere» sin overordnede plan. Han advarer mot at landet kan stå på grensen til borgerkrig.

– Reformen er nødvendig og vi vil gjennomføre den, men ikke på bekostning av borgerkrig, sier han.

Netanyahu står også i fare for å miste advokaten som forsvarer ham i korrupsjonssaken. Ifølge Israel Channel 12 News har advokaten, Boez Ben Zur, informert Netanyahu om at han ikke vil forsvare ham, hvis lovendringen går gjennom.

Opp mot 600 000 demonstranter skal ha deltatt i demonstrasjonene søndag.

Forsvarer reformen

Kritikerne mener reformen vil undergrave det israelske demokratiet. Benjamin Netanyahu hevder derimot at rettsreformen må gjennomføres for å gjenopprette maktbalansen mellom de folkevalgte og dommerstanden.

Ytre høyre-politiker Itamar Ben-Gvir, Netanyahus koalisjonspartner i regjeringen, sier mandag morgen at reformen må fortsette. En kan ikke «gi etter for anarki», skriver han.

Det kommer også meldinger om at alt er klart for at arbeidet med loven i parlamentet kan fortsette.