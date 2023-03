Voldsomme protester i Israel – demonstranter omringet Netanyahus hjem

Israels statsminister Benjamin Netanyahu avskjediget søndag forsvarsminister Yoav Gallant. Det har ført til nye demonstrasjoner i flere byer.

Demonstranter sperret en motorvei i Tel Aviv, og tusener tok til gatene for å protestere mot statsminister Benjamin Netanyahus lovendringer i helgen.

26.03.2023 23:06 Oppdatert 26.03.2023 23:19

Tusener av israelere tok til gatene i Tel Aviv søndag, etter at statsminister Benjamin Netanyahu kunngjorde at han ville sparke landets forsvarsminister Yoav Gallant.

Sent søndag kveld omringet flere hundre demonstranter Netanyahus hjem i Jerusalem. Noen av demonstrantene tok seg gjennom sperringene, og ifølge nyhetsbyrået Reuters tok politiet i bruk vannkanoner i et forsøk på å få kontroll.

Søndag kveld kunngjorde også Israels generalkonsul i New York, Asaf Zamir, at han «ikke kan fortsette å representere regjeringen» og trekker seg fra sin stilling i protest.

Opposisjonsleder Yair Lapid mener at oppsigelsen av Gallant er til skade for den nasjonale sikkerheten. «Statsministeren i Israel er en trussel mot sikkerheten til staten Israel,» skrev Lapid på Twitter.

Lederen for den mektige fagforbundet Histadrut, Arnon Bar-David, har kalt inn til pressekonferanse mandag. Det er ventet at de vil varsle en generalstreik.

– Beskytter Netanyahu

Bakgrunnen for at forsvarsminister Yoav Gallant får sparken, er at han lørdag ba om at den omstridte rettsreformen i landet stanses.

– Prosessen må stoppes, for sikkerheten til Israel og for våre sønner og døtre. Dette har jeg ikke tenkt å være med på, sa Gallant i en TV-sendt tale.

Den første av flere lover knyttet til denne reformen ble vedtatt i nasjonalforsamlingen Knesset torsdag. Den begrenser muligheten for å avsette landets statsminister. Kritikere av mener endringen er skreddersydd for å beskytte Netanyahu selv, som er tiltalt for korrupsjon.

Etter den nye loven er det kun helsemessige eller psykologiske årsaker som kan gi anledning til å erklære en statsminister for uskikket til å styre, og en slik beslutning må godkjennes av tre fjerdedeler av regjeringens ministre – eller av statsministeren selv.

Den foreslåtte rettsreformen vil også gi Knesset mulighet til å overprøve avgjørelser i Høyesterett, og gi parlamentet kontroll over utnevnelsen av dommere. Demonstrantene mener reformen vil undergrave det israelske demokratiet.

Store demonstrasjoner med titusenvis av deltagere har vært holdt hver lørdag i tre måneder. Ifølge israelske medier deltok over 100.000 mennesker i en gigantisk demonstrasjon i Tel Aviv lørdag.