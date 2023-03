Georgias statsminister om Høyre-pris: – Som om et eller annet land skulle hedre Breivik med en menneskerettighetspris

Partiet Høyre har hedret Georgias fengslede ekspresident med en demokratipris. Det får statsministeren til å se rødt.

Georgias fengslede ekspresident Mikheil Saakasjvili deltok på videolenke på et rettsmøte 1. februar. Saakasjvili fikk i forrige uke Høyres demokratipris.

27.03.2023 17:09 Oppdatert 27.03.2023 19:46

I forrige uke kunngjorde Høyre at partiet gir demokratiprisen Sjur Lindebrækkes pris til Mikheil Saakasjvili. I ti turbulente år, fra 2004 til 2013, var Saakasjvili president i Georgia.

– Vi arvet et helvete av et system. Dette var et system med drap, voldtekt og tortur. Med dette som bakgrunn, er det en vits og fornærmelse at Saakasjvili, kjent i hele verden som en autoritær leder, skaperen av et undertrykkende og morderisk system, fikk en pris, raser Georgias statsminister Irakli Garibasjvili i en video på Facebook.

Sitatet er gjengitt av det georgiske nyhetsnettstedet Civil Georgia, som støttes av FN.

Garibasjvili minner folk på drapene begått av Anders Behring Breivik, og fortsetter:

– Dette er det samme som om et land skulle gitt Anders Behring Breivik en menneskerettighetspris.

Georgias statsminister Irakli Garibasjvili mener at det å gi Lindebrækkeprisen til Mikheil Saakasjvili er som å gi en demokratipris til massemorderen Anders Behring Breivik.

Hevder han ble forgiftet

Saakasjvili ledet an i Roserevolusjonen i Georgia i 2003. Men selv om han som president innledet noen reformer ble han etter hvert en autoritær leder, ifølge Helsingforskomiteen.

I 2018 ble han dømt for maktmisbruk i absentia. Siden 2021 har han vært fengslet i Georgia. Det var hans kone og sønn som i forrige uke besøkte Oslo for å motta prisen.

Saakasjvilis helsetilstand er svært dårlig, og legen hans har advart om at han kan dø hvis han ikke får tilstrekkelig hjelp.

Til Politico har Saakasjvili sagt at han mener han er blitt «forgiftet av russiske agenter». Han er blant annet svært avmagret. Politico har sett medisinske rapporter som bekrefter funn av kvikksølv og arsenikk i neglene og håret til Saakasjvili.

Retten har foreløpig nektet å løslate Saakasjvili på humanitært grunnlag.

Fakta Georgias ekspresident Mikheil Saakasjvili 55 år gamle Mikheil Saakasjvili var Georgias president fra 2004 til 2013. I 2018 ble han dømt til fengsel i absentia for maktmisbruk. To år senere ble han utnevnt til å lede et reformråd i Ukraina. Saakasjvili vente tilbake til Georgia i 2021. Han har vært fengslet siden. Han har blant annet sultestreiket i fengsel. Ekspresidentens helsetilstand er svært dårlig. Legen og advokaten hans har advart om at Saakasjvili kan dø uten tilstrekkelig helsehjelp. Europaparlamentet har bedt om at Saakasjvili løslates. Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International mener saken mot ham er en «åpenbar politisk hevn». Også Frankrikes president Emmanuel Macron og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om at Saakasjvili må slippes fri. Kilde: NTB, Politico Vis mer

Bilde fra rettsmøtet der Saakasjvili deltok på videolenke 1. februar. Retten skulle ta stilling til om ekspresidenten kunne løslates av hensyn til hans dårlige helse. Det ble avvist.

Ingenting med politikk å gjøre

At Lindebrækkeprisen gikk til Mikheil Saakasjvili er begrunnet med at han er en «representant for demokratiske krefter.» Prisen gis til personer eller organisasjoner som jobber for å fremme menneskerettigheter og demokrati.

– En støtte til ham er en støtte til demokrati i Europa, sier Janne Haaland Matlary, priskomiteens leder og professor i statsvitenskap ved UiO, i en pressemelding.

Til Aftenposten utdyper hun at Saakasjvili fikk prisen som en representant for alle opposisjonelle som ikke har frihet til å drive reell politisk opposisjon uten å sette seg i fare.

Prisen har ingenting med politikken Saakasjvili har ført, ifølge Matlary.

– Dette handler om fundamentale menneskerettigheter og fundamentale rettigheter i en demokrati, sier Matlary til Aftenposten.

– En absurditet

Matlary er ikke overrasket over at prisutdelingen har vekket reaksjoner. Hun understreker at Georgia er et splittet og polarisert samfunn. Statsminister Garibasjvilis Breivik-sammenligning kaller Matlary imidlertid en «absurditet».

– Det er jo ingen sammenligning i det hele tatt. Breivik er en terrorist og massemorder. Sammenligningen faller på sin totale urimelighet, sier hun.

Matlary er heller ikke bekymret for konsekvensene dette kan ha for Norges diplomatiske forhold til Georgia.

– Det har vi ikke vurdert i det hele tatt, sier hun og føyer til:

– Men Norge står jo for fundamentale menneskerettigheter uansett hvor. Hvis vi ikke gjør det, vil vi ikke være tro mot vår egen identitet og politikk. Retten til adekvat helsehjelp og til å drive opposisjonspolitikk er universelle rettigheter. Og jeg er helt sikker på at den norske regjeringen er enig i dette.

Utenriksdepartementet har følgende kommentar:

– Norske myndigheter ønsker en konstruktiv dialog med Georgia- også om menneskerettigheter. Uttalelser om en pristildeling endrer ikke Norges forhold til Georgia, sier pressetalsperson i UD, Ane Haavardsdatter Lunde, og legger til:

– Spørsmålet om Høyres pristildeling til Mikheil Saakashvili må rettes til partiet.

Aftenposten har forelagt kritikken fra statsminister Irakli Garibasjvili til Høyre.

– Priskomiteen er nedsatt av Høyre, men fatter sine beslutninger på selvstendig grunnlag, skriver Ingjerd Schou, medlem av Stortingets utenrikskomité og leder av Høyres internasjonale utvalg i en e-post.

– Jeg har ingen kommentarer utover det priskomiteens leder professor Janne Haaland Matlary uttaler, føyer hun til.