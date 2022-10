Han ble kalt Putin-hviskeren. Nå mener han at noen helt andre bør prøve å snakke med Kreml.

Få europeiske statsledere har møtt både den russiske og amerikanske presidenten så mange ganger. Han har vært på åtte arbeidsreiser til Russland og har vært i Det hvite hus seks ganger.

Finlands president Sauli Niinistö har hatt kontakt med Vladimir Putin over mange år og sett endringen hos ham. Dette skal til for at han snakker med Russlands president igjen.

17 minutter siden

– Her er det mørkt, kommenterer Finlands president. Han kommer inn fra solen ute på Karl Johans gate etter siste stopp på norgesbesøket. I biblioteket på Grand hotell er det sparsomt med lys.

– Men så er det jo også mørke tider.

Mens Niinistö snakket om nordisk samarbeid i Oslo, regnet missiler over ukrainske byer.

– Det er en helt klar eskalering av krigen. Det blir verre, sier Niinistö.

Pokerspill og finsk mentalitet

Finlands president har en helt unik posisjon i internasjonal politikk. Han er blitt kalt Putin-hviskeren. Få andre ledere fra små europeiske land har vært så mye i Det hvite hus – og i Kreml.

I dette intervjuet med Aftenposten snakker Niinistö om:

Forholdet til Russlands president.

Putins «pokerspill».

Hvem Kreml kan tenkes å lytte til.

Den finske mentaliteten.