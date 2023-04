Avslører nye koblinger mellom det britiske kongehuset og slavehandel

Det britiske kongehuset har tjent på slavehandel i over 270 år, ifølge avisen The Guardian. Nå kaster hittil ukjente dokumenter nytt lys over båndene.

Kong Charles III (74) tok over som statsoverhode i Storbritannia i fjor høst. Nå anklages det britiske kongehuset for tette bånd til slavehandel av den toneangivende avisen The Guardian.

Over en periode på 270 år har 12 britiske monarker sponset, støttet og profittert på britisk involvering i slavehandel, ifølge historikere.

Det skriver den britiske avisen The Guardian skjærtorsdag.

Dagen før publiserte avisen første sak i et større artikkelserie kalt «Cost of The Crown».

De varsler en rekke avsløringer de neste dagene og ukene om kongehusets rikdom og økonomi. Eksempelvis hvor mye penger de bruker på sikkerhet. Og hvor mye det vil koste å krone kong Charles i mai.

Store eiendomsinntekter

Så langt har avisen skrevet følgende:

Hjemmet til prins William og hertuginne Catherine i Kensington Palace er bygget med penger fra slavehandel, ifølge avisen. Et til nå ukjent dokument viser hvordan monarken William III ble gitt 1000 pund i aksjer i 1689 i et slavehandelselskap.

Transportselskapet Royal African Company fanget og transporterte tusenvis av afrikanere til slavehandel. Det historiske dokumentet viser overføringen mellom kong William III og selskapets daværende viseguvernør.

Kong Charles og avdøde dronning Elizabeth II har mottatt betalinger tilsvarende over én milliard pund fra eiendomsimperier. Hertugdømmene Lancaster og Cornwall driver gigantiske porteføljer av land og eiendom over hele England. Det inkluderer alt fra hoteller til butikker og slott fra middelalderen. Men de betaler ingen selskapsskatt eller skatt på kapitalinntekt.

Historiske dokumenter viser hvordan den avdøde dronningen og kong Charles har høstet stor økonomisk gevinst fra forvaltningen av disse eiendommene. Hertugdømmene er landområder styrt av en hertug eller hertuginne.

Kongehuset avviser å kommentere på gevinsten, som de kaller «spekulativ». Nyhetsbyrået Reuters gjenga avsløringene til The Guardian skjærtorsdag.

Kongen åpner for mer penger til forskning

Det britiske kongehuset svarer på anklagene med mulig pengestøtte til forskning. Kong Charles signaliserer for første gang mer penger til forskning på det britiske monarkiets historiske forbindelser til slaveriet.

– Dette er en sak som Hans Majestet tar på alvor, sier en talsperson fra kongehuset til avisen.

Talspersonen viser til en uttalelse fra kong Charles under et offisielt besøk til Rwanda i fjor. Der uttalte Charles at han ikke kan «beskrive dybden av min personlige sorg over lidelsene til så mange.»

Kongehuset ønsker ikke å kommentere de nye dokumentene som viser koblingen til slavehandel.

I mai vil Camilla krones til dronning. Her er hun og kong Charles avbildet fra Buckingham Palace i London.

Omstridt konge

Kong Charles III (74) overtok i september rollen som statsoverhode i Storbritannia og 14 andre samveldeland. En rolle som hans mor, dronning Elizabeth II hadde i over 70 år. Hun døde 8. september i fjor i en alder av 96 år. Charles overtok tronen som suverent eldste person i Storbritannias historie.

I over 50 år ble han omtalt som mannen som ventet på å ta over jobben han har forberedt seg på hele livet. Han er av mange briter blitt oppfattet som en kontroversiell person, ikke minst på grunn av sitt privatliv. Han hadde et svært trøblete ekteskap med prinsesse Diana, som han til slutt skilte seg fra. Det utenomekteskapelige forholdet til Camilla Parker Bowles, som neste måned krones til dronning, har heftet ved ham i flere tiår.

På 90-tallet ble det blant annet lekket et lydopptak av en intim og fortrolig telefonsamtale mellom ham og Camilla.