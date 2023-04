Verden Kina Macron dro til Beijing for å skape fred i Ukraina. I stedet skapte han et voldsomt raseri i USA.

Den franske presidenten krevde at avisene sensurerte deler av et intervju. Sitatene han tillot, har skapt rabalder på begge sider av Atlanterhavet.

12.04.2023 10:24

Emmanuel Macron kan se tilbake på en kontrastfylt påskeuke.

På hjemmebane marsjerte hundretusenvis av rasende demonstranter i Paris og andre storbyer. De er sinte fordi presidenten vil heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. Skjærtorsdag satte noen av dem fyr på favorittrestauranten hans i den franske hovedstaden.

På bortebane, derimot, ble Macron hyllet som en superstjerne på sin tre dager lange påskereise til Kina. Partileder Xi Jinping hentet frem den røde løperen og sitt varmeste smil. Han inviterte til te-seremoni og intime spaserturer. En stor folkemengde var hentet frem for å juble for den franske presidenten, som gladelig kastet dressjakken før han med et stort glis tok så mange som mulig av dem i hånden.

Det var en sjarmoffensiv av de sjeldne fra den kinesiske lederen. Og Macron så ut til å la seg imponere. På forhånd hadde han håpet å bidra til at Xi kunne legge press på Russland for å få en slutt på Ukraina-krigen. Der kom han til kort. Den kinesiske lederen har fortsatt ikke funnet tid i kalenderen til å ringe Ukrainas president.

I stedet for å feire en diplomatisk seier, avsluttet Macron Kina-besøket med noen uttalelser som skaper begeistring i Beijing – og uro i USA.