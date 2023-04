Trump saksøker sin tidligere advokat

USAs ekspresident Donald Trump saksøker sin tidligere advokat Michael Cohen for 500 millioner dollar, ifølge rettsdokumenter.

Michael Cohen har vært sentral i etterforskningen av den såkalte hysjpengesaken som førte til at Trump ble den første amerikanske ekspresidenten som er tiltalt i en straffesak. Her er han etter at han vitnet i storjuryen på Manhattan i mars.

12.04.2023 20:40

Summen tilsvarer rundt 5,2 milliarder kroner.

Cohen vitnet for storjuryen i New York som rett før påske reiste tiltale mot Trump på 34 punkter, i hovedsak knyttet til forfalskning av regnskap.

Fox News erfarer at Trump i søksmålet anklager Cohen for blant annet å ha brutt fortroligheten mellom klient og advokat og for urettmessig berikelse.

Trumps advokater leverte det føderale søksmålet på 30 sider til en distriktsdomstol sør i Florida onsdag.

USAs tidligere president Donald Trump i retten 4. april.

Mange søksmål

Trump har de siste par årene saksøkt CNN, Twitter, Facebook, Google, New York Times, niesen Mary Trump, delstatsmyndighetene i New York, Hillary Clinton, Kongressens granskningskomité for 6. januar og gravejournalisten Bob Woodward.

Les også Trump har visst gjenoppstått fra de døde allerede

Cohen har vært sentral i etterforskningen av den såkalte hysjpengesaken som førte til at Trump ble den første amerikanske ekspresidenten som er tiltalt i en straffesak.

Cohen dømt til fengsel

Tiltalen mot Trump gjelder blant annet uriktig bokføring av utbetaling av såkalte hysjpenger. Det mest kjente tilfellet gjelder et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Hun fikk pengene av Cohen få dager før presidentvalget i 2016 for å holde munn om et seksuelt forhold hun sier hun har hatt med Trump.

Trump skal deretter ha skrevet månedlige sjekker til Cohen, hvorav noen ble utstedt fra presidentens egen bankkonto. Det er disse elleve sjekkene som utgjør en stor del av tiltalen.

Trump har erklært seg ikke skyldig i samtlige 34 tiltalepunkt.

Cohen erkjente seg skyldig i brudd på loven om valgkampfinansiering og ble i 2018 dømt til tre års fengsel, blant annet for å ha ordnet med betalingene til Daniels og en annen kvinne.