Verdens yngste milliardærer

Her er 14 milliardærer litt utenom det vanlige: De ble rike før de fylte 30.

03.06.2023 16:49

Briller, apotek, laks og eiendom. Det er noe av det som kjennetegner verdens yngste milliardærer.

1: Leonardo Maria Del Vecchio (28), Italia

Han har tjent milliarder på brillemote. Leonardo Maria Del Vecchio under Tribeca-festivalen i New York i juni 2021.

Ifølge det anerkjente finansmagasinet Forbes finnes det 14 milliardærer i verden som er under 30 år. På delt førsteplass ligger tre italienske søsken som alle har arvet en andel av holdingselskapet Delfin, etter at faren døde i fjor:

Clemente (19), Luca (21) og Leonardo Maria Del Vecchio (28). Ifølge Forbes er hver og en av dem god for 3,8 milliarder dollar. Eldstemann Leonardo Maria er strategisjef i familiefirmaet EssilorLuxottica – verdens største brilleselskap.

2: Gustav Magnar Witzøe (30), Norge

Salmar-arving og modell Gustav Magnar Witzøe.

30-åringen, som ifølge Forbes skal være god for 3 milliarder dollar, er sønn av Salmar-grunnleger Gustav Witzøe. Salmar er blant verdens største produsenter av oppdrettslaks. For å forhindre fremtidig arveavgift på formuen, overførte faren 47 prosent av selskapet til sønnen.

Den unge mannen har en aktiv rolle i familiefirmaet. I det siste har han også engasjert seg i eiendomsbransjen og «start up»-selskaper innenfor teknologi. Han har også jobbet som modell.

3: Kevin David Lehmann (20), Tyskland

20-åringen eier 50 prosent av Tysklands ledende apotekkjede, kalt dm, med over 3700 utsalgssteder. Faren investerte i kjeden i 1974. I det stille overførte han eierskapet til sønnen i 2017.

Hverken far eller sønn er med i apotekdriften, og det er ikke så mye offentligheten vet om dem. Men Kevin David Lehmann skal være god for 2,4 milliarder dollar.

4: Michael Strnad (30), Tsjekkia

Michael Strnad produserer og selger våpen.

Michael er sønn av Jaroslav Strnad, en av Tsjekkias mest kjente våpenhandlere. For noen er faren en industri-forkjemper som trygget jobber og gjenopprettet nasjonal stolthet etter den kalde krigen. For andre er han bare en «krigshund».

I dag er det sønnen som eier Czechoslovak Group (CSG), der han også er administrerende direktør. Holdingselskapet produserer ammunisjon, kjøretøy til hæren og aktive radarer. Selskapet er den fjerde største ammunisjonsprodusenten i EU. Michal Strnad er iflølge Forbes god for 2,1 milliarder dollar.

5: Palmer Luckey (30), USA

Oculus-grunnlegger Palmer Lyckey (t.v.) med direktør i Ubisoft Montreal, Charles Huteau, og en av sjefene i Oculus, Jason Holtman. De snakker på en pressekonferanse i Los Angeles i 2016.

Palmer Luckey grunnla selskapet Oculus VR i 2012. To år senere solgte han selskapet til Facebook for 2 milliarder dollar i kontanter og aksjer.

Luckey vokste opp i California, der han fikk hjemmeundervisning av moren og hjalp faren med å reparere biler. I dag er Oculus store innen virtuell virkelighet. Luckey laget deres første produkt, et headset, da han var 16 år gammel.

I 2017 grunnla han «startupen» Anduril. Selskapet spesialiserer seg på programvareutvikling og kunstig intelligens. Luckey er god for 1,8 milliarder dollar, skriver Forbes.

6: Katharina Andresen (28), Norge

Ferd-arving Katharina Andresen og mannen Fredric Kvasnes.

Katharina Andresen og lillesøsteren Alexandra Andresen (26) arvet hver sin eierandel på 42 prosent i faren Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd. Da hun fylte 19 år i 2016, ble Katharina verdens yngste milliardær, en tittel hun kunne smykke seg med i tre år. Nå er hun og søsteren god for 1,5 milliarder dollar hver, melder Forbes.

Sammen med mannen Fredric Kvasnes kjøpte Katharina for noen år siden et funkishus på Bygdøy til 31 millioner kroner. Ferd driver med risikofond og er en aktiv investor på de nordiske børsene.

7: Søsknene Kim Jung-youn (19) og Kim Jung-min (21), Sør-Korea

Det figurerer svært få bilder av nettspill-arvingene fra Sør-Korea. Dette er logoen fra selskapets hovedkontor i Seoul i 2011.

Jung-min og søsteren Jung-youn eier rundt 31 prosent hver av NXC, den største aksjonæren i nettspillgiganten Nexon. De arvet eierandelen av faren. Han grunnla selspaet i 1994, men døde bare 54 år gammel i 2022.

Ingen av søsknene har vært involvert i selskapets virksomhet. Det er ikke så mye vi vet om dem, men de skal være god for 1,4 milliarder dollar hver.

8: Ben Francis (30), England

30-åringen grunnla sportsklær-merket Gymshark sammen med en kompis i foreldrenes garasje i 2012. Da var han en 19 år gammel collegestudent som leverte pizza. I dag eier han 70 prosent av selskapet, som i 2020 ble verdsatt til 1,45 milliarder dollar.

Gymshark vokste ved å inngå partnerskap med trenings-influencere på sosiale medier. Firmaet åpnet sin første butikk i Regent Street i London høsten 2022.

9: Wang Zelong (26), Kina

Selskapet C & G Pigment leverer innhold til bygningsmaterialer, plast og papir over hele verden. Deres produsent er kinesiske CNNC Huayuan Titanium Dioxide.

26-åringens formue på 1,2 milliarder dollar kommer fra en eierandel i det kinesiske selskapet CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide.

De er engasjert i forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av titandioksid og jernoksidpigmenter. Det brukes blant annet i belegg, plast, gummi, blekk, papir, kosmetikk, byggematerialer og keramikk, både i Kina og andre land.

10: Ryan Breslow (29), USA

Informatikkstudenten droppet ut av Stanford University i 2014 for å lansere betalingsselskapet Bolt, som tilbyr enkel utsjekksteknologi. Den første versjonen ble utviklet på Breslows hybel sammen med ni andre. Vinteren 2022 sluttet han som administrerende direktør for å bli administrerende styreleder.

Breslow, som ifølge Forbes er god for 1,1 milliarder dollar, er yogafan. Han liker å meditere og har introdusert firedagers uke for sine 700 ansatte.

PS: Det er én ung mann som er rikere enn alle disse: Red Bull-arving Mark Mateschitz fra Østerrike. Etter at faren døde, er enebarnet god for svimlende 40 milliarder dollar. Men Mateschitz er ikke med på denne listen, for han er 31 ...