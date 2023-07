Bro til russiskokkupert Krym har delvis kollapset etter eksplosjoner

Ubekreftede meldinger tyder på at broen til den russiskokkuperte øya kan ha blitt skadet i et angrep. All trafikk er stanset og det er kaotiske forhold i området.

Broforbindelsen mellom russiskokkupert Krym og Russland ble ferdigstilt i 2019. Den er 18 kilometer lang og består av en veiforbindelse og en jernbaneforbindelse. Vis mer

Etter at Moskva ulovlig annekterte Krym i 2014, bygde russerne en strategisk viktig bro til halvøya som forbinder Krym med det russiske fastlandet.

CNN skriver at broen har enorm strategisk og symbolsk betydning for Russland, som bygde den til en pris på rundt 3,7 milliarder dollar (37 milliarder kroner). Den var det fysiske uttrykket for Vladimir Putins mål om å overta Ukraina og binde det til Russland for alltid.

Mandag morgen er trafikken på broen er stanset. Det har skapt trafikkaos og lange køer.

To døde

Et foreldrepar mistet livet i en hendelse på Krym-broen, mens datteren deres er skadet, opplyser guvernøren i russiske Belgorod.

Det er foreløpig ikke kjent hva som har skjedd på broen.

– Vi har alle sett en video på nettet av en ødelagt bil med Belgorod-skilter. Informasjonen som er tilgjengelig for øyeblikket er at en jente er skadet. Det tyngste er at foreldrene hennes døde, sier guvernør Vjatsjeslav Gladkov i den russiske grenseregionen Belgorod.

Deler av broen har kollapset

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass er det ødeleggelser på veibanen på broen. Tass viser til samferdselsdepartementet i Russland.

Bilder i sosiale medier viser at begge de to kjørefeltene på broen delvis har kollapset. Aftenposten har verifisert at disse bilene stammer fra broen.

Det melder blant annet CNN. CNN melder også om at det skal ha vært to angrep mot broen.

– Hendelsen på Krimbroen kan være en provokasjonshandling fra Moskvas side, sier Natalia Humeniuk.

Hun er talsperson for Ukrainas sørlige militærkommando. Reuters siterer hennes uttalelser fra den nasjonale kringkasteren Rada.

Ødeleggelsene skal være nærmere halvøya enn fastlandet, ifølge departementet. Innbyggerne blir bedt om å unngå broen.

Hørte eksplosjoner

Ukrainske medier melder at det er hørt eksplosjoner ved broen, skriver Reuters. Det kan dreie seg om et angrep. CNN melder derimot om to mulige eksplosjoner ved 03-tiden (lokal tid).

De russiskinnsatte myndighetene på Krym melder tidlig mandag morgen at det skal være nok av drivstoff, mat og andre nødvendigheter lagret på halvøya.

Broen over Kertsjstredet forbinder Russland med den okkuperte Krymhalvøya og er dermed strategisk viktig for russerne.

8. oktober i fjor ble deler av broen ødelagt i en kraftig eksplosjon som krevde tre menneskeliv. Sju måneder senere innrømmet Ukraina å være delaktig i hendelsen.