Verden Brasiliansk politikk Han bor i favelaen og insisterer på at man ikke kan velge kjønn. Derfor kan slike som han avgjøre Brasils presidentvalg. RIO DE JANEIRO, BRASIL (Aftenposten): Søndag velger Brasil president. To grupper kan avgjøre valget.

Hvem er han som fotfølger oss?

Aftenposten er i en favela, en slumbebyggelse, i Rio de Janeiro. I mange år var dette området byens farligste, men fra 2012 ble politiet utstasjonert i favelaen Vidigal. Sikkerheten økte, og det dukket opp turistmål og utesteder på bakkeplan. Men innover i favelaen blir det stadig mindre utviklet og mer fattig. Og nå er det noen som følger med.

Det gjør Roberto Freire stresset. Han selger fotballskjorter midt i favelaen. Her finner man blant annet den gule og grønne landslagsdrakten. Et symbol som tidligere forente Latinamerikas største demokrati, men som nå forbindes med president Jair Bolsonaro.

Selgeren er i begynnelsen skeptisk til å snakke, men inne i butikken åpner han seg mer.

Søndag er det valg i Brasil, og Freire vet hva som er viktig for ham: Narkotikapolitikken og seksualundervisning om kjønn.

– De vil lære opp våre barn til at de selv kan velge kjønn når de vokser opp. Det er absurd. Det finnes kun to kjønn, sier selgeren, som også er medlem av den evangeliske kirken «Igreja Universal do Reino de Deus».

Freire er fattig og religiøs. Det gjør ham til en av Brasils mest ettertraktede velgere. Mer om det senere.

Forfølgeren utenfor har nemlig fått forsterkninger. Narkotikakartellet er på oss. På tide å dra.