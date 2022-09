Dette skjer den dagen dronning Elizabeth går bort

Storbritannias lengstsittende regent er syk og omkranset av familie i Skottland. Når hun går bort, kan det by på mange utfordringer for et allerede presset kongerike.

Dronning Elizabeth er utrolig populær og har vært et viktig symbol for Storbritannia i lang tid.

8. sep. 2022 15:26 Sist oppdatert nå nettopp

Dronning Elizabeths leger er bekymret. Det har fått alarmbjellene til å ringe i Storbritannia. Det høyst elskede regenten har vært et sterkt symbol for landet i rekordlang tid.

Nå har dronningens familie dratt opp til residensen i Skottland for å være sammen med henne. Skulle hun gå bort, ville det være en sorgtung dag for en nasjon med store utfordringer.

Britene fikk på mandag ny statsminister. Mange er skeptiske til at Liz Truss kan klare å håndtere de mange utfordringene som landet står overfor.

Storbritannia går mot alle tiders krisevinter. Landet står i den verste levekårskrisen på over 40 år. Prisene har skutt i været, mye grunnet høye energipriser.

Om et så sterkt og samlende symbol som dronning Elizabeth skulle gå bort, ville det vært dystert for britene.

I tillegg viser en rekke undersøkelser at hennes etterfølger, Prins Charles, ikke er i nærheten av å være like populær.

Les også Dronning Elizabeths leger er bekymret for helsen hennes

Operasjon London Bridge

Når dronningen dør vil en myteomspunnet plan bli satt i gang. Denne heter «Operasjon London Bridge». The Guardian har tidligere skrevet om hva som vil skje ifølge denne planen.

I det hun dør, vil Charles være konge. Den første personen til å håndtere nyheten er Sir Christopher Geidt, som er dronningens private sekretær. Han vil kontakte statsministeren, som nå er den nyvalgte Liz Truss. På en sikker linje vil han gi beskjed om at «London bridge is down», altså at London Bridge er nede.

Beskjeden vil deretter gå ut til de 15 regjeringene utenfor Storbritannia, hvor dronningen også er statsoverhode, samt lederne i de resterende 39 samveldestatene.

The Guardian skriver at hun kommer til å være død en stund før omverden får vite om det.

– Kunngjøringen vil gå ut som en nyhetsmelding til Press Association og resten av verdens medier samtidig. I samme øyeblikk vil en som jobber på slottet dukke opp i sørgeklær fra en dør ved Buckingham Palace, krysse den matte rosa grusen og feste en svartkantet lapp til portene. Mens han gjør dette, vil palassnettstedet bli forvandlet til en dyster, enkelt side, som viser den samme teksten på en mørk bakgrunn, skriver nyhetsnettstedet.

Dagen dronningen dør vil internt bli omtalt som D-dagen. Dagene frem til hennes begravelse vil omtales som D-dagen+1 og så videre.

Hvis dronningen dør i Balmoral vil operasjon «Unicorn» bli igangsatt. Dette innebærer at kroppen hennes vil bli båret ned til London med kongelig tog om dette er mulig. Hvis ikke vil operasjon «Overstudy» bli utløst, noe som betyr at kisten vil bli overført med fly. Statsministeren og ministrene vil delta på en mottagelse for å ønske kisten velkommen.

– Det forventes folkemengder ved planoverganger og på stasjonsplattformer i hele landet – fra Musselburgh og Thirsk i nord, til Peterborough og Hatfield i sør – for å kaste blomster på toget som passerer, skriver the Guardian.

– I de 12–14 dagene før en statsbegravelse finner sted, vil hun ligge i en drapert lukket kiste i Wesminster Hall hvor sørgende kan besøke henne. Det vil så bli en gigantisk prosesjon med all pomp og prakt England kan produsere hvor kisten transporteres til Windsor Castle hvor hun jordfestes, sier Trond Norén Isaksen.

Hva skjer med tronarvingen når regenten dør?

Når dronningen går bort, vil Kongen ta i mot statsministeren i audiens. Samme kveld holder prins Charles en tale kl. 18.

Deretter vil det bli holdt en minnegudstjeneste i St Paul’s Cathedral. Neste morgen vil han bli utropt til konge. Kroningen vil skje senere.

På dag tre vil kongen starte på en rundreise i Storbritannia.

– Prins Charles skal frem til begravelsen holdes delta i minnegudstjenester rundt omkring i riket og ta imot parlamentets kondolanser, forklarer Isaksen.

Det kan også være at prins Charles bytter navn, som hans to mannlige forgjengere gjorde, i stedet for å bli kong Charles III. De to andre Charles-ene forbindes med borgerkrig. Kanskje vil han heller ta morfarens navn, George, eller farens navn, Philip.

Det er ikke bestemt hvorvidt hans kone, hertuginnen av Cornwall, blir dronning Camilla, men det vil bli kunngjort de første 24 timene etter at mannen hennes eventuelt har blitt konge.

En rekke medlemmer av den britiske kongefamilien vil få nye titler. Prins Williams og hans kone Kate Middleton bli hertugen og hertuginnen av Cornwall. Det er dette tittelen til Charles og Camilla har i dag.