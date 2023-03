Biden satser på ytterliggående kvinne. Tror hun kan bidra til kompromiss.

President Joe Biden tror at ekstreme republikanere kan hjelpe ham til å få vedtatt kompromisser i kongressen.

Joe Biden vil gjerne ha flere som Marjorie Taylor Greene, partifellene hennes gremmer seg.

04.03.2023 20:34

– Dere vet det, at litt mer Marjorie Taylor Greene, så kommer mange republikanere til å løpe i vår retning, sa president Joe Biden torsdag.

Den demokratiske presidenten snakket til en vennligsinnet forsamling, som jublet da han fortsatte:

– Er hun ikke helt utrolig?

Tema for talen var håpet om å få gjennomført politiske reformer. Bidens hverdag ble veldig mye vanskeligere i januar, da republikanerne fikk et knepent flertall i Representantenes hus.

Marjorie Taylor Greene ble valgt inn i kongressen i 2020. Hun markerte seg raskt som en av de mest ytterliggående republikanerne. Ikke minst ble hun oppfattet som tilhenger av konspirasjonsteoriene QAnon.

Mens demokratene hadde flertall, sørget de for at hun ikke fikk sete i én eneste komité. Men etter nyttår var hun en viktig støttespiller for partifellen Kevin McCarthy og bidro til at han ble valgt som speaker i Representantenes hus.

Ber henne holde kjeft

Bidens håp er at Greene og andre på den samme ytterfløyen skal gjøre at mer moderate republikanere vil markere avstand og samarbeide med demokratene.

Republikanere som Greene kommer fra et valgdistrikt som nærmest stemmer republikansk uansett kandidat. I fjor høst fikk hun 75 prosent av stemmene. Men partifeller i mer konkurranseutsatte distrikter må markere at de ligger mer mot sentrum.

– Hold for helvete kjeft, sa Michael Steele nylig til Greene.

Han er tidligere republikansk partileder. Nettavisen The Hill forklarer bakgrunnen. Greene var nylig blitt intervjuet og sa at det var på tide med en «nasjonal skilsmisse» mellom republikanske og demokratiske stater.

Steele langet ut mot partifellen, sa at hun «har ikke peiling», «hvorfor må vi høre på denne gale dusten?» og at hun er pinlig for hele partiet. Han minnet om at Abraham Lincoln ledet partiet under borgerkrigen for å holde landet sammen.

– Og denne dusten vil skille det, sa Steele.

Han var partileder fra 2009 til 2011. Politisk hører han hjemme på den moderate fløyen i partiet. I 2020 stemte han på Joe Biden, mot Donald Trump.

Nylig foreslo hun at demokrater som flytter til republikanske områder burde miste stemmeretten i fem år.

Ga Biden skylden for Trumps politikk

I et politisk landskap der det er sentrum som avgjør nasjonale valg, ser partiene seg tjent med at ytterliggående politikere får mye oppmerksomhet. Derfor gjør republikanerne alt de kan for å rette søkelyset mot radikale demokrater som Alexandria Ocasio-Cortez.

Lørdag skrev en innsender i The Los Angeles Times at demokratene må passe på at Marjorie Taylor Greene får mye oppmerksomhet, og helst oppfattes som en lederskikkelse i det republikanske partiet.

Det er denne logikken som ligger bak når Biden satser på at Greene kommer med nye utspill. Han fikk god uttelling da hun satt i kongressen og ropte «løgner», under presidentens tale om rikets tilstand i januar.

Bidens håp om at flere republikanere vil trekke mot demokratene dersom Greene fortsetter å levere, kom nylig etter en høring i kongressen. Den dreide seg om narkotikasmugling og grensekontroll. En mor fortalte om da hun mistet to sønner som fikk i seg det farlige stoffet fentanyl.

Greene var raskt ute og tvitret at man bør lytte til morens historie. Hør henne «fortelle sannheten om at begge sønnene ble myrdet på grunn av at Bidens regjering nektet å sikre grensen.»

Twitter så seg nødt til å legge en merknad under meldingen, med opplysningen om at de to guttene døde i 2020, mens Donald Trump var president.

– Er hun ikke overraskende, humret Biden under en tale.