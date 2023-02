Russisk trans-aktivist pågrepet: – Svært dramatisk situasjon

– Skrustikken mot LHBT-personer i Russland dras til ytterligere, sier lederen i foreningen Fri, Inge Alexander Gjestvang.

Katerina Mayers har dokumentert prosessen fra mann til kvinne på Instagram.

22.02.2023 22:29

Den russiske transperson-aktivisten Katerina Mayers ble nylig arrestert i Moskva. Det melder flere russiske medier, blant annet det selvstendige russiske mediet Meduza, som dekker Russland fra eksil i Latvia.

Russiske myndigheter skal så ha ransaket leiligheten hennes hvor de konfiskerte bøker med LHBT LHBTLHBT står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.–tematikk, hormon-medisinene hennes og flere dokumenter.

Noen timer etter pågripelsen ble hun sluppet fri uten noen videre begrunnelse, skriver hun på Telegram.

– De bare slapp meg ut, men jeg har meldeplikt.

Pågripelsen føyer seg inn i en dyster historie om skeives rettigheter i Russland.

Dyster bakgrunn

Myers er ifølge russiske medier tidligere kaptein i Russlands sikkerhetstjeneste FSB. Hun bar da navnet Alexander Chumakov. På Instagram, hvor Chumakov har over 13.000 følgere, har hun dekket sin transformasjon fra mann til kvinne.

Det er ikke hverdagskost. Transpersoners rettigheter i Russland er svært dårlige, og de blir dårligere.

Det er flere grunner til det.

Angrepskrigen mot Ukraina foregår ikke bare på slagmarken, men også som en slags kulturkrig på hjemmebane, forfekter Vladimir Putin.

Staten må hindre at russerne blir forgiftet av «vestlige homofile verdier», mener han. Det er en kamp om russernes sjel, ifølge Putin.

Aftenposten dro nylig på nattklubb for skeive i Moskva. Hvis du ikke visste hvor den var, hadde du ikke funnet den. Utenfor sto politiet og ventet.

Les også Putin kaller ham en fiende av Russland. Nå tar presidenten et dramatisk grep.

Putins budskap har vært at Vestens verdier er en trussel mot Russlands stabilitet og russernes måte å leve på.

– Vesten kan ha titalls kjønn og homoparader, men vi må hindre at dette sprer seg hit, sa den russiske presidenten i en tale i oktober.

Putin mente at Vesten «nærmer seg direkte satanisme» fordi man fremmer rettighetene til homofile og transpersoner.

Vladimir Putin bruker svært sterke ord mot vestlige LHBT-holdninger.

Tungt bakteppe

Før jul i fjor godkjente en komité i Dumaen, som er Russlands lovgivende forsamling, derfor et forslag om endringer i lovverket som angår kjønnskorrigerende behandling.

Endringen i det russiske lovverket innfører straffer for dem som «promoterer» kjønnskorrigerende behandling. Brudd på loven kan være snakk om å dele informasjon om temaet. Det å fremsnakke slik behandling i offentligheten, vil være straffbart.

Dette er en forsterkning av en lov fra 2013, som da gjorde det ulovlig å snakke om LHBT-temaer for barn og unge under 18 år.

Bøtene for å bryte loven springer fra 17.000 til 170.000 kroner.

Homofili ble i praksis legalisert etter den russiske revolusjonen i 1917, men det varte bare frem til Stalin forbød det i 1933. Etter Sovjetunionen kollapset, ble homofili og sex med samme kjønn legalisert.

– Strammer til

Lederen i Foreningen Fri, Inge Alexander Gjestvang, beskriver situasjonen for skeive i Russland som vært dramatisk. Han sier at de ser flere eksempler på hvordan skeive blir hetset, utsatt for vold og drept.

– I fjor ble skrustikken dratt til ytterligere. Det er beintøft å være russisk LHBT-person eller aktivist. Vi ser det på retorikken som føres fra Putin, at skeive skyves foran i et geopolitisk spill, sier Gjestvang.

Han peker på at det er flere steder i verden, også i Europa, hvor LHBT-personers rettigheter reverseres.

– Ellers i verden ser vi at det er selve den seksuelle akten blant skeive som blir kriminalisert. I Russland går de på ytringsfriheten og forsamlingsfriheten. Effekten av dette er en kriminalisering av selve kjønns- og seksualitetsmangfoldet til mennesker, sier Gjestvang.