Wagner-sjefens opprør sjokkerer: – Vitner om at Putin ikke har kontroll

Wagner-sjefens konflikt med russiske militærledere har utviklet seg til et åpent opprør. Årsaken kan være en helt spesiell tidsfrist, mener hovedlærer ved Forsvarets høgskole. Britisk etterretning omtaler det som skjer, som «den største utfordringen til den russiske staten i nyere tid».

Stillbilde fra en video postet på Telegram-kanalen til Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin lørdag morgen. Den skal angivelig vise Prigozjin i Rostov-na-Donu. Vis mer

Jevgenij Prigozjin, lederen for den private russiske leiesoldatgruppen Wagner, har kritisert det russiske regimet i månedsvis.

Men fredag hadde Prigozjin tilsynelatende fått nok. Han kunngjorde at 25.000 av soldatene hans har tatt fatt på en «marsj for rettferdighet». Det var etter at han anklaget det russiske militæret for å ha gjennomført et angrep mot Wagner-styrkene.