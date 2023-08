Missilangrep mot Ukraina i natt: – Denne krigsforbrytelsen sier alt om russisk aggresjon

Mens 40 land holder fredskonferanse i Saudi-Arabia, regnet det krysserraketter over Ukraina. Russlands mål er å få ukrainerne til å vende seg mot egne myndigheter, mener forsvarsekspert.

Et blodoverføringssenter ble angrepet i Kupjansk i Ukraina i natt, ifølge Ukrainas president. Vis mer

Mens statsoverhoder fra 40 land møtes til fredssamtaler i Saudi-Arabia, ble Ukraina utsatt for harde angrep i øst natt til søndag.

Volodymyr Zelenskyj hevder at sivile mål, inkludert et blodoverføringssenter, ble utsatt for angrep av russiske missiler og droner. Ukrainerne hevder å ha skutt ned 30 av 40 krysserraketter natt til søndag.

Angrepene forekom i Kupjansk-området øst i Kharkiv.

Kupjansk var blant de første områdene som ble tatt over av Russland, men i september i fjor klarte Ukraina å ta det tilbake.

To personer ble drept i nattens angrep i Kharkiv-området, sier overhodet for den regionale militære administrasjonen i Kharkiv.

– Denne krigsforbrytelsen alene sier alt om russisk aggresjon, sier Zelenskyj.

Russland har ikke kommentert angrepet, og har tidligere nektet for at de angriper sivile mål.

– De har angrepet sivile mål siden starten av krigen. Det gjør de nok for å gjøre miljøet i Ukraina vondt og vanskelig, slik at ukrainere vender seg mot egne myndigheter, sier Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole.

Lars Peder Haga Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen.

Ikke en ny fase i krigen

Ukraina har de siste månedene fått våpenforsyninger fra Vesten for å drive motoffensiven. Men Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, mener at krigen ikke er inne i en ny fase nå.

– Slike angrep får stor oppmerksomhet, men det er likevel verst på fronten, sier Hågen Karlsen.

– Det er omfattende og harde kamper i frontlinjen. Man må ikke undervurdere hvor harde de kampene er, sier han.

Russland hevder de har angrepet ukrainske flybaser i Rivne, Khmelnytskyi og Zaporizjzja, ifølge nyhetsbyrået Interfax. «Alle mål ble truffet», uttaler det russiske forsvarsdepartementet.

– Siden Russland slo tilbake i Kyiv i mars i fjor har jeg sagt lenge at vi må være forberedt på en langvarig utmattelseskrig. Det er store styrker og store tap, men ikke mye endringer av frontlinjen sier Hågen Karlsen.

Haga beskriver angrepene Ukraina lanserer for tiden, med blant annet sjødroner og raketter, som en gjengjeldelseskampanje mot Russland. Han mener den har pågått en stund, men nå er mer tydelig og sammenhengende.

– Det har vært sporadiske angrep helt siden starten på krigen, men jeg har et inntrykk av at Ukraina er kommet tettere på, sier han.

Geir Hågen Karlsen Oberstløytnant og hovedlærer ved Stabsskolen.

Droneangrep mot Moskva

Søndag skriver Moskvas ordfører, Sergej Sobjanin, på Telegram at det russiske luftforsvaret stanset en fiendtlig drone som var på vei mot hovedstaden.

Nyhetsbyrået Tass melder at Vnukovo-flyplassen holdes stengt, men det er ikke klart om det har sammenheng med droneangrepet.

En skyskraper i Moskva ble angrepet av droner to dager på rad i forrige uke. Vis mer

Russland beskyldte Ukraina for å stå bak to droneangrep som traff et kontorbygg i Moskva i forrige uke.

Ukraina har ikke påtatt seg ansvar droneangrepene. Men flere analytikere mener dette er en måte ukrainerne tar krigen hjem til Russland på.

– Hovedpoenget med disse angrepene er å motbevise Putins narrativ om at dette kun er en «spesiell militæroperasjon» som handler om å frigjøre Ukraina, og som ikke har noen innvirkning på Russland, sier USAs tidligere Nato-ambassadør Kurt Volker til Financial Times.

Ifølge førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, Lars Peder Haga, er det to ting Ukraina forsøker å oppnå med droneangrepene.

– For det første vil de svekke Russlands evne til å drive krigføring ved å komme tettere på.

– For det andre vil de vise for den russiske befolkningen, den ukrainske befolkningen og russiske beslutningstagere at de er ikke er usårbare på hjemmebane. Og at Ukraina er i stand til å slå tilbake, sier han.

Hagas kollega Geir Hågen Karlsen mener hensikten for å angripe den russiske hovedstaden er klar:

– Det bidrar til å undergrave den russiske befolkningens tillit til Putin og myndighetene.