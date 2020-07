Indiske koronapasienter legges på senger av papp

De billige sengene får en kjemisk overflatebehandling som gjør dem vanntette, og de tåler belastninger på 300 kilo, sier Vikram Dhawan. Han og broren fikk ideen til det spesielle møbeldesignet mens samfunnet var stengt og de måtte holde seg hjemme.

Manish Swarup / AP / NTB scanpix

– Sengen kan lett løftes av én person. Den er kompakt, lett og kan bli produsert og montert i løpet av minutter, sier Dhawan. Fabrikken hans i Bhiwadi nord i landet er allerede i gang med produksjonen.

Viruset klarer 24 timer

Manish Swarup / AP / NTB scanpix

Myndighetene i New Delhi har plassert 10.000 senger i et åndelig senter i utkanten av byen. Senteret er nå øremerket til behandling av koronaviruset,

Også i storbyen Mumbai, som i likhet med hovedstaden opplever overfylte sykehus, har de begynt å legge covid-19-pasienter i de nye sengene.

– Det viktigste er at viruset bare klarer seg på pappen i 24 timer. På andre overflater, som metall, tre eller plast, kan det overleve i tre til fire dager, sier Dhawan.

De sengeproduserende brødrene har inngått et samarbeid med Sheela Foam Limited, som leverer skumgummimadrasser.

– Vi tenker ofte på tre og stål når vi tenker på senger, men her var behovet at vi måtte ha en form for engangsseng eller seng som kan desinfiseres, sier Sudhir Varanasi ved madrassfabrikken. Han sier overflatebehandlingen på sengene gjør at de kan vaskes og ikke går i stykker dersom man kommer i fare for å søle.

Fremtidstro

Også etter pandemien tror Dhawan-brødrene det er et marked for den nye sengevarianten.

– Jeg tror 50–60 av våre egne ansatte har tatt dem med hjem og er fornøyd med å bruke dem hver dag, sier Vikram Dhawan.

– De koster det samme som du bruker hver gang du går ut for å spise på restaurant, legger han til.

Brødrene har ikke gått offentlig ut med noen pris på sengene, men de sies å koste rundt 10 dollar eller omtrent en norsk hundrelapp. Det tilsvarer drøyt to dagslønner for en indisk industriarbeider.