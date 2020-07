Årsaken er Kinas inngripende sikkerhetslov

Storavisen The New York Times flytter deler av sin redaksjon fra Hongkong til Sør-Korea på grunn av Kinas inngripende sikkerhetslov.

NTB

Nå nettopp

Tirsdag skriver avisen at dens digitale nyhetsredaksjon kommer til å flytte til Seoul i Sør-Korea på grunn av den nyinnførte sikkerhetsloven for Hongkong.

Sikkerhetsloven, som ble innført etter flere år med protester mot Kina, gjør undergraving, separatisme, terrorisme og utenlandsk innblanding til kriminelle handlinger.

Loven har gjort flere nyhetsredaksjoner usikre på byens utsikter til å være et midtpunkt for journalistikk om Asia, skriver The New York Times.

– Noen ansatte i Times i Hongkong har fått vansker med å få arbeidstillatelse, hindringer som er vanlig i Kina, men som sjelden var et problem i den tidligere britiske kolonien. Når byen nå går en tid i møte med et strammere kinesisk grep, har redaktørene i Times bestemt at de trenger en ekstra base i regionen å drive fra, skriver avisen videre.