Dramatisk økning i antall drap og skyteepisoder i amerikanske storbyer under koronakrisen

New York-politiet (NYPD) la mandag ut en overvåkingsvideo på Twitter av skytedramaet som fant sted søndag 5. juli, skriver CNN.

Videoen viser en mann, 29 år gamle Anthony Robinson, som krysser gaten, hånd i hånd med datteren sin da en svart bil kommer kjørende opp på siden av dem.

En person i bilen stikker en pistol ut av vinduet og skyter Robinson, som umiddelbart faller om på bakken. Videoen viser at hans datter deretter løper av gårde.

Robinson ble skutt flere ganger i brystet. Han ble erklært død på et sykehus i nærheten like etterpå.

Ingen er så langt pågrepet for drapet.

Ifølge tall fra NYPD har det i New York by vært en økning i antall skyteepisoder på 44 prosent i år. Så langt i år er det registrert 511 skyteepisoder, mot 355 i samme periode i 2019.

Det er registrert 176 drap, en økning på 23 prosent fra 2019.

Gutt skutt mens han satt fastspent i bilsete

Søndag ble en 10 år gammel jente skutt og drept i sitt hjem i Logan Square-området i Chicago. Politiet har så langt ingen mistenkte for ugjerningen, skriver CNN.

I Engelwood i Chicago ble en 20 måneder gammel gutt lørdag ettermiddag skutt i brystet da han satt fastspent i bilsetet mens moren kjørte hjem fra vaskeriet.

Guttens 22 år gamle mor, som selv ble truffet av et streifskudd, kjørte i all hast til sykehuset der sønnen ble erklært død.

Sist helg ble mer enn 60 mennesker skutt – 14 av dem dødelig – i 49 skytehendelser alene i Windy by i Chicago.

Settes i sammenheng med gjenåpningen av USA

Chicago er blant flere storbyer i USA som opplever en stor økning i antall skytehendelser og drap i år.

Økningen i våpenvold kommer på et tidspunkt hvor varmen øker – bokstavelig og billedlig – i gatene mens byene gjenåpner etter nedstengningen som følge av pandemien.

I Philadelphia har antall skyteepisoder økt med 57 prosent sammenlignet med 2019. Antall drap er gått opp med 24 prosent.

I Milwaukee er drapsraten økt med 92 prosent – til 82 – hittil i år, ifølge politiet.

I den første uken av juni økte antall drap i Los Angeles økt med 250 prosent sammenholdt med uken før.

Ordfører i New York Bill de Blasio sier at NYPD nå sender ut hundrevis av flere offiserer i biler og til fots ut i gatene i sommer for å håndtere voldsepisoder knyttet til våpenbruk.

Politiet gir noe av skylden for voldsvåpen på en kombinasjon av tidlig løslatelse av mennesker fra fengsel under pandemien og effekten av en endring i kausjonsvilkårene.

– Rikers Island-fengselet i New York er tomt. Midt mellom Covid-19 og kausjonsreformene har protestene og demonstrasjonene denne sommeren skapt en fiendtlighet mot politiet som har ført til at vi har trukket oss ut av de områdene som trenger oss mest, sier avdelingssjef i NYPD til CNN