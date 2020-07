Fulle briter som danser i gatene, vekker sinne på Mallorca

I en video som ble tatt forrige uke, flokket fulle turister seg sammen foran Best Pizza på feststripen i Magaluf, Mallorca.

Britiske turister har siden 21. juni kunnet reise til populære feriedestinasjoner som Mallorca. Fra onsdag kan norske turister dra dit uten å havne i karantene ved ankomst eller hjemkomst. Enrique Calvo, Reuters/NTB scanpix

14. juli 2020 22:56 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge den britiske avisen The Guardian skal turistene som danser i gaten og hopper på biltak, være britiske. Sangen de nynner på i et rungende fellesskap, skal være en fotballsang.

Ingen av mennene på videoen bærer de obligatoriske munnbindene alle må bruke i offentlighet.

Magaluf er viden kjent for å være festglade turisters domene, likeså gaten Punta Ballena, som går gjennom området.

21. juni åpnet Spania opp for turister fra EU/Schengen-land og Storbritannia. Et sårt tiltrengt tiltak for spansk økonomi. Ifølge OECD utgjør turisme 12 prosent av Spanias BNP.

Fra onsdag av kan nordmenn reise til Spania, og de slipper karantene ved hjemkomst. Folkehelseinstituttet ber folk følge lokale smitteverntiltak. I Spania betyr det blant annet utstrakt bruk av munnbind.

På Mallorca må alle bruke ansiktsmaske

I Spania må alle over seks år bruke ansiktsmaske på offentlig transport og på steder hvor avstand på 1,5 meter ikke kan garanteres. Hoteller, butikker, restauranter og tilsvarende må sørge for at folk ikke flokker seg sammen.

I Catalonia, Andalucía og de baleariske øyene må alle bruke ansiktsmaske, selv om det er tilstrekkelig med avstand. Folk er unntatt å bruke maske når man oppholder seg i svømmebasseng, på stranden eller under måltider.

Ved ankomst til landet må alle turistene registrere seg med et elektronisk skjema, samt bli testet for feber.

Fakta Balearene En spansk øygruppe i Middelhavet. Øygruppen er en autonom region i Spania. Består av øyene Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera, samt noen mindre øyer. Kilde: SNL Vis mer

Ulovlige fester

Ifølge The Guardian skal det ha blitt rapportert om minst 60 ulovlige fester til øymyndighetene på Mallorca. De ansvarlige bak slike tilstelninger kan få bot på opptil 600.000 euro. Dette tilsvarer over 6 millioner norske kroner.

Den spanske avisen Ultima Hora dekker Mallorca, Menorca og Ibiza. Avisen skriver at myndighetene vil iverksette flere sikkerhetstiltak, og at den belastede Punta Ballena-gaten kan bli stengt.

Det samme melder avisen Diario de Mallorca.

Les også Nå bestiller nordmenn sydenreiser igjen: Charterselskap tredoblet salget i helgen

Ikke et engangstilfelle

Aftenposten har vært i kontakt med den spanske journalisten Guillermo Esteban. Han jobber for Ultima Hora og var en av dem som delte videoen fra gatesamlingen på Punta Ballena.

Esteban fikk massiv respons etter at han delte videoen på Twitter. Flere briter beklager på vegne av sine egne landsmenn.

Esteban understreker overfor Aftenposten at hendelsen ikke var et engangstilfelle.

– Dessverre er dette veldig vanlig. Turister i Magaluf respekterer ikke den anbefalte avstanden og bruker ikke masker, sier Esteban.

Han understreker at Mallorca trenger turister, men ikke «hooligans».

– Myndighetene på Balearene kommer til å stramme inn regelverket, legger han til.

Avisen Manchester Evening News siterer lokale spanjoler som minner om at deler av Spania har vært nedstengt, og at alle spanjoler bærer maske når de er ute.

– Men i Magaluf gjør de antisosiale og uansvarlige britene hva de vil. Det er skammelig, sier en til avisen.

Spania fremdeles hardt rammet

På verdensbasis er Spania på syvendeplass på listen over landene med flest registrerte koronadødsfall.

Totalt har 28.409 omkommet grunnet covid-19, mens over 300.000 er blitt smittet.

Ifølge statistikken fra Johns Hopkins University har 224 mennesker omkommet på Balearene, som består av øyer som Mallorca, Menorca og Ibiza.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding