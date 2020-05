Palestiner drept av israelsk politi i Jerusalem

Politifolkene løp etter den 32 år gamle mannen og skjøt og drepte ham.

De sier at han bar på «en mistenkelig gjenstand som så ut som en pistol» og at han forsøkte å flykte da de ba ham stanse.

Den israelske avisen Haaretz melder imidlertid lørdag morgen at mannen skal ha vært ubevæpnet, og skal ha hatt særlige behov.

Gamlebyen er stengt av etter hendelsen.

Palestineren mener at mannen, som er identifisert som Yihad Elkhalak, bodde på et hjem for personer med særlige behov i nabolaget Wadi Joz i Øst-Jerusalem.

Øyevitner sier at politiet senere dro hjem til mannens familie for å snakke med dem.

Nasser Nasser / AP/ NTB scanpix

Fredag skjøt og drepte israelske soldater en palestinsk bilfører som de hevder forsøkte å kjøre på dem på den okkuperte Vestbredden. Ingen ble skadd i den angivelige påkjørselen.