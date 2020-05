Sigarer, sjampis og smiskende medier: Søndag står statsministeren tiltalt for korrupsjon og bedrageri

Søndag klokken 15 lokal tid i Jerusalem tingrett skjer noe som ikke har skjedd før i Israel: En sittende statsminister må møte i en straffesak som tiltalt.

Det hele skjer bare én uke etter at Benjamin Netanyahu ble tatt i ed som statsminister i nasjonalforsamlingen Knesset. Landet hadde frem til sist søndag 508 dager med midlertidig styre og tre valg bak seg.

Netanyahu er i tre forskjellige saker anklaget for bedrageri, tillitsbrudd og for å ha mottatt bestikkelser. Sikkerhetsoppbudet i Saladin-gaten er ventet å være massivt.

Travle dager

Straffesaken kommer på et travelt tidspunkt for israelske myndigheter. Midt under koronapandemien har Netanyahus regjering planer om å innlemme Jordandalen og deler av Vestbredden i Israel. Dette kan skje fra 1. juli.

Landet havner dermed på kant med store deler av det internasjonale samfunn. Denne uken erklærte palestinernes president Mahmoud Abbas at de ikke vil stå ved noen av avtalene de har med Israel og USA.

Samtidig er det stadig små trefninger og store øvelser på grensen mot Libanon. Både det israelske forsvaret og Hizbollah-bevegelsen i Libanon ser ut til å forberede seg på kamphandlinger.

333 navn på vitnelisten

Få tror imidlertid Netanyahu kommer til å tilbringe mye tid i rettssalen. Advokatene hans har forgjeves forsøkt å få ham unntatt også fra den første rettsdagen. Domstolen fastslo tidligere denne uken at han plikter å møte opp til første dag, da anklagene leses opp.

De tre dommerne gjorde det i sin kjennelse klart at statsministerens vil bli behandlet som en hvilket som helst borger. Saken kan imidlertid trekke ut. Ifølge avisen Times of Israel kan Netanyahus forsvarere få opptil 6–8 måneder på å gjennomgå materialet.

Og når rettssaken kommer i gang for alvor, har aktoratet foreløpig en vitneliste med 333 navn.

Fakta: Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu (70) er en politisk veteran i det israelske høyrepartiet Likud. Han har rekordlang erfaring som Israels statsminister. Bibi, som han populært kalles, har nå vært landets leder i tilsammen 14 år over to perioder. 17. mai holdt han det første regjeringsmøtet i en ny samlingsregjering. Ifølge avtalen skal han være statsminister i halvannet år før Benny Gantz, lederen av partiet Blått og hvitt, overtar som regjeringssjef.

Ros, sigarer og sjampis

Det er tre omfattende sakskompleker som har utløst tiltalen mot Netanyahu:

Sak 4000: Netanyahu anklages for å ha hjulpet ekteparet Shaul og Iris Elovitch mot gjenytelser. Statsministeren skulle få fordelaktig omtale på et av landets mest populære nettsteder, «Walla!» Til gjengjeld skulle han ivareta interessene til telekomselskapet Bezeq. Ifølge påtalemyndigheten sikret Netanyahu Elovitch fordeler verdt opptil 1,8 milliarder shekler – tilsvarende 5 milliarder kroner.

Netanyahu anklages for å ha hjulpet ekteparet Shaul og Iris Elovitch mot gjenytelser. Statsministeren skulle få fordelaktig omtale på et av landets mest populære nettsteder, «Walla!» Til gjengjeld skulle han ivareta interessene til telekomselskapet Bezeq. Ifølge påtalemyndigheten sikret Netanyahu Elovitch fordeler verdt opptil 1,8 milliarder shekler – tilsvarende 5 milliarder kroner. Sak 2000: Netanyahu anklages for over flere år å ha drøftet en avtale med eieren av medieselskapet Yediot Ahronot, Arnon Mozes. Netanyahu skulle få vennligsinnet omtale mot å stikke kjepper i hulene for Mozes’ konkurrenter. Lovene som skulle hemme rivalene, kom aldri, men Netanyahu tiltales likevel for å ha innlatt seg på samtalene.

Netanyahu anklages for over flere år å ha drøftet en avtale med eieren av medieselskapet Yediot Ahronot, Arnon Mozes. Netanyahu skulle få vennligsinnet omtale mot å stikke kjepper i hulene for Mozes’ konkurrenter. Lovene som skulle hemme rivalene, kom aldri, men Netanyahu tiltales likevel for å ha innlatt seg på samtalene. Sak 1000: Han anklages for å ha mottatt sigarer og champagne for flere hundretusener av kroner over et tiår. Giveren er milliardær og filmprodusent Arnon Milchan, som står bak filmer som for eksempel Pretty Woman, 12 Years a Slave og The Revenant. Sigarene skal ha vært gaver til statsministeren, mens kona Sara jevnlig skal ha fått kasser med eksklusiv champagne. Til gjengjeld skal Milchan ha fått hjelp med et visum og med utsettelse av selvangivelsen.

Kjetil Hanssen

Mener han er utsatt for kupp

Statsministeren avviser alle anklager. Normalt må en tiltalt erklære sin skyld eller uskyld i det første rettsmøtet. Det er imidlertid ventet at Netanyahus advokater vil forsøke å utsette dette. De kan hevde at det ikke er mulig å ta stilling til spørsmålet uten at de får se alle dokumenter fra påtalemyndigheten, inkludert intern saksbehandling.

Netanyahu har selv tidligere påpekt at han og kona er venner med Milchan, og at sigarene og sjampiskassene er personlige gaver som ikke er unaturlige i et personlig vennskap. Mer generelt mener han sakene er forsøk på et politisk kupp fra politiske motstandere i påtalemyndighet, politi og presse.

Forsvaret har vært energisk og innbitt. På et tidspunkt trakk Netanyahu sarkastisk inn familiens døde retriever Kaya.

Han påpekte at Kaya ofte fikk positiv omtale på Walla-nettstedet.

– Kaya var så heldig å gå bort før også hun ble en del av kretsen som er mistenkt for bestikkelser, het det i den spydige uttalelsen.