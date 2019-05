Laurbærblader. Natalja Vetosjnikova (97) klarer det ikke. Blir kvalm bare av tanken. Av lukten, smaken. Slik er det også med pepper.

I flere måneder kokte familien suppe på lim. For å dempe stanken, hev de på pepper og laurbærblader. Slik overlevde hun blokaden av Leningrad under krigen. Flere familiemedlemmer var ikke like heldige.