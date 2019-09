Israelske velgere avgjør palestinernes framtid

Statsminister Benjamin Netanyahu skrev i desember ut nyvalg etter at utenriksminister Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu forlot regjeringskoalisjonen.

Netanyahus høyreparti Likud gikk seirende ut av nyvalget i april, men støtten fra de høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partiene var ikke nok til at han kunne danne en styringsdyktig koalisjonsregjering.

I mai ble det derfor skrevet ut nok et nyvalg, og tirsdag åpnet valglokalene for Israels 6,4 millioner stemmeberettigede.

Lover annektering

For Benjamin Netanyahu og palestinerne er det et skjebnevalg. 69-åringen har i valgkampen lovet å annektere Jordan-dalen, deler av Dødehavet og samtlige bosetninger på Vestbredden.

Løftene er et åpenbart forsøk på å samle mer støtte blant høyrenasjonalistene, i håp om at de til takk skal la ham styre videre og sikre ham immunitet mot straffeforfølgelse.

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit har konkludert med at Netanyahu bør tiltales for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap, men har satt saken på vent til over valget.

Dersom Netanyahu skulle tape valget, ender han ifølge israelske analytikere trolig i fengsel.

Brudd på folkeretten

FN, EU og land som Norge har reagert sterkt på Netanyahus løfte om å annektere områdene som ble okkupert i 1967.

– Slike unilaterale handlinger vil utgjøre et klart brudd på folkeretten og vil undergrave betingelsene for en varig tostatsløsning. Det vil også kunne ha en destabiliserende effekt på sikkerhetssituasjonen i regionen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Onsdag tar hun imot palestinernes president Mahmoud Abbas, som har gjort det klart at Oslo-avtalen fra 1993 er død dersom Netanyahu gjør alvor av annekteringen.

Trump-støtte

– Alle avtaler og de forpliktelser som er knyttet til disse, tar slutt dersom den israelske siden annekterer Jordandalen, den nordlige delen av Dødehavet og enhver annen del av de palestinske områdene som ble okkupert i 1967, sa han for få dager siden til det palestinske nyhetsbyrået WAFA.

USAs president Donald Trump har på sin side ikke hatt noen innsigelser mot Netanyahus planer og legger trolig fram sin mye omtalte fredsplan for Midtøsten når resultatet fra valget i Israel er klart.

Palestinerne trekker på skuldrene av planen og har brutt all kontakt med Trump-administrasjonen og avfeier planen, som ventes å inneholde ytterligere aksept av Israels okkupasjon.

Utfordrer og joker

Netanyahus største utfordrer i valget er tidligere forsvarssjef Benny Gantz fra sentrumsalliansen Blått og hvitt som ligger an til å bli omtrent like store som Likud.

Alliansen består av de tre partiene Israels motstandsdyktighet, ledet av Gantz, Telem som er ledet av tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon, og Yesh Atid med tidligere finansminister Yair Lapid som partileder.

Liebermans parti Yisrael Beiteinu-parti kan imidlertid bli valgets store joker og ligger ifølge meningsmålingene an til å doble sin oppslutning.

Dersom målingene slår til, og Lieberman ikke firer på kravet om verneplikt for ultraortodokse, som var grunnen til at han forlot Netanyahus regjering, kan det nok en gang bli vanskelig å danne en styringsdyktig regjering i Israel.