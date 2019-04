For snart et år siden ble en eldre mann lagt inn på Brooklyn-avdelingen av Mount Sinai-sykehuset til bukkirurgi. En blodprøve viste at han var angrepet av en sopp som var like dødelig som den var mystisk, skriver The New York Times. Mannen havnet på isolat.

Soppen har fått navnet Candida auris. Etter at den ble oppdaget for første gang i Japan i 2009, har den vært innom Venezuela, India, Pakistan og Sør-Afrika. I fjor ble et sykehus i Spania kraftig rammet av soppinfeksjonen, og i tillegg har flere tilfeller blitt påvist i Storbritannia.

Da den nylig kom til New York, New Jersey og Illinois var amerikanske smittevernsmyndigheter raske med å legge den til på listen over infeksjoner og bakterier som anses som akutte trusler.

Så langt er det påvist 587 smittetilfeller bare i USA.

Fakta: Dette må du vite om Candida auris Candida auris er en sopp. Den kan være livstruende hvis den havner i blodet ditt. Symptomene er diffuse: Feber, vondt i kroppen og tretthet. Soppen dukket første gang opp i øret på en pasient i Japan i 2009. (Auris er øre på latinsk.) Candida auris opptrer særlig på sykehus og sykehjem. Soppen er som regel immun mot antibiotika og/eller soppdrepende legemidler (mykotika). Personer med nedsatt immunforsvar vil være særlig utsatt ved en slik infeksjon.

Måtte skifte tak og gulv

Mannen på Mount Sinai døde etter 90 dager. Etter dødsfallet befant soppen seg overalt i pasientens rom, og sykehuset måtte ty til spesialrengjøring. Den var så omfattende at deler av taket og gulvflisene måtte skiftes ut for å bli kvitt soppbakterien.

– Absolutt alt slo ut som positivt på prøvene. Veggene, sengen, dørene, gardinene, telefonen, vasken, whiteboard-tavlen og pumpen, forteller sykehusdirektør Dr. Scott Lorin til The New York Times. Så fortsetter han oppramsingen: madrassen, sengerammen, persiennene, taket. Alt i rommet testet positivt.

Ekspertene har advart

Fordi Candida auris er så ekstremt utholdende i forhold til antisoppmidler, føyer den seg inn i rekken av nye infeksjoner som ikke lar seg behandle med dagens metoder.

Ekspertene har advart i flere årtier. Likevel har økningen i antibiotikaresistente bakterier vært massiv. Utviklingen kan i verste fall sette all moderne medisin ut av spill.

– Det er et enormt problem, uttaler professor Matthew Fisher ved Imperial College i London til New York Times. Han er ekspert i soppepidemier, og har vært medforfatter i en nylig publisert vitenskapelig artikkel som handler om oppblomstringen av sopp.

– Vi er helt avhengige av å kunne behandle disse pasientene med soppdrepende behandling, sier Fisher.

Vil overstige kreft

Candida auris vil ikke være dødelig for alle. Det vil særlig være de som allerede har et svakt immunsystem som vil være utsatt. Det gjelder for tidlig fødte, nyfødte, eldre, røykere, diabetikere og personer med autoimmune sykdommer som allerede tar steroider for å holde utviklingen i sjakk.

En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft.

I USA blir allerede to millioner mennesker angrepet av en resistent bakterier hvert eneste år. For omtrent 162.000 er en slik infeksjon dødelig.

Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle.

Må unngå soppdrepende midler i mat

Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.

Enkelte forskere mener at overdreven bruk av soppdrepende midler i landbruket bidrar til økningen i antall antibiotikaresistente bakterier og sopper, som kan gjøre mennesker dødssyke.