– Sakens kjerne er etter Norsk PENs mening medienes rett til å publisere ubehagelige sannheter gjennom lekkasjer, skriver styremedlem Rune Ottosen og nestleder Kjersti Løken Stavrum i en pressemelding.

De peker på at de opprinnelige avsløringene fra Wikileaks «ga et usminket bilde av den brutale krigføringen i Irak og Afghanistan. Gjennom disse lekkasjene ble ikke minst de omfattende sivile tapene kjent for omverdenen».

De peker også på at tradisjonelle medier gikk i kompaniskap med Wikileaks og publiserte mange historier som ellers ikke ville ha vært kjent.

– Mediene må forsvare Assange

– Alle medier, spesielt de som i en lang periode selv publiserte en rekke avsløringer takket være Wikileaks-lekkasjer, må nå stå opp og forsvare Julian Assange mot en rettsprosess som kan bli et alvorlig angrep på ytringsfriheten, mener Norsk PEN.

Assange ble pågrepet i London torsdag etter at Ecuador trakk tilbake beskyttelsen av Wikileaks-grunnleggeren, som har oppholdt seg i ambassaden i nærmere syv år. USA har bedt om utlevering av ham, noe Norsk PEN er svært skeptisk til.

Fakta: Norsk PEN Norsk PEN er den norske avdelingen av PEN International, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1921. PEN ble stiftet som en internasjonal litterær klubb som også skulle være et kamporgan for forfatteres og andre skribenters rett til ytringsfrihet. Norsk PEN ble stiftet som nasjonal underavdeling av Johan Bojer i 1922. Medlemsorganisasjonen har over 900 medlemmer.

– President Obama-administrasjonen vurderte å ta ut tiltale mot Julian Assange. Obama droppet saken fordi hans juridiske rådgivere sa at det ikke kunne tas ut tiltale mot Assange uten samtidig å tiltale andre medier som hadde publisert lekkasjer fra Wikileaks. Når det nå er kjent at det under president Trump er tatt ut en hemmelig tiltale mot Assange, er dette en potensiell trussel mot all publisistisk virksomhet med grunnlag i lekkasjer, mener Ottosen og Stavrum.

Amnesty skeptisk til utlevering

Også Amnesty International Norge er skeptisk til pågripelsen. De mener at Assange ikke kan utleveres til USA. Ecuador har også påpekt at han ikke skal utleveres til et land med dødsstraff.

– Vi er redd for at vi får en reell risiko for alvorlige menneskerettighetsbrudd på grunn av hans arbeid med Wikileaks, sier kommunikasjonsleder Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty Norge.