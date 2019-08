Armyana Medina (36) drar opp buksen og viser et langt, taggete arr som har laget en bred hvit stripe fra midt på leggen og opp over kneet. Det er fra den gangen hun hoppet ut av en bil i fart for å komme unna en krangel. Det er langt fra det eneste arret hun har. En ekskjæreste stakk henne seks ganger med kniv. En mann slo henne i hodet med en jernstang.

Livet har ikke vært lett.