Store protester i Serbias hovedstad lørdag

Mange tusen mennesker samlet seg i gatene i Beograd lørdag, for å demonstrere mot Serbias president Aleksandar Vučić.

Hans motstandere mener han går i en stadig mer autoritær retning.

Demonstrantene krever mer demokrati, pressefrihet og frie valg, skriver Al Jazeera.

Fedja Grulovic, Reuters / NTB scanpix

Har demonstrert siden desember

De ukentlige protestene mot regjeringen har pågått i flere måneder. Demonstrasjonene begynte i fjor høst, etter at en gjeng maskerte personer banket opp opposisjonspolitiker Borko Stefanovic. Da serbere tok til gatene for å markere sin motstand mot volden, vakte presidenten reaksjoner med sitt svar:

«Marsjer så mye dere vil, jeg kommer ikke til å innfri et eneste av deres ønsker, selv ikke om fem millioner av dere møter opp.»

En gruppe bestående av 30 ulike partier og organisasjoner, som kaller seg Alliansen for Serbia (fortkortet til SZS), står bak demonstrasjonene. SZS bruker slagordet «1 av 5 millioner», og krever en slutt på det de mener er utbredt nepotisme og korrupsjon i det serbiske statsapparatet. Organisasjonen hevder også at Vučić styrer pressen med jernhånd.

Hittil har protestene vært fredelige. Men ifølge Reuters brøt det i mars ut mindre sammenstøt med politiet, etter at demonstranter tok seg inn i lokalene til den statlige TV-kanalen og lyktes i å okkupere bygget i en kort periode.

Djordje Kojadinovic, Reuters / NTB scanpix

Barrikaderte seg i parlamentet

Vučić leder det konservative partiet Serbias progressive parti (SNS), og har vært president siden 2017. Fra 2014 til 2017 var han landets statsminister.

Medlemmer av Vučićs regjering barrikaderte seg inne i parlamentetsbygget lørdag, skriver Al Jazeera. Ifølge TV-kanalen omtaler partiet demonstrasjonene som et forsøk på maktovertakelse organisert av «fascister og bøller».

Det er ikke første gang massedemonstrasjoner har lagt stort press på serbiske makthavere. I 2000 ble den tidligere lederen Slobodan Milošević presset til å gå av etter at en folkemengde stormet parlamentsbygget i Beograd. Milošević ble anklaget for å stå bak etnisk rensning og massakrer under Jugoslavia-krigene på 1990-tallet.

Vučić var en nær alliert av Milošević på den tiden, skriver Al Jazeera.

Marko Djurica, Reuters / NTB scanpix

Hevder myndighetene saboterte demonstrasjon

Det serbiske innenriksdepartementet sa lørdag at rundt 7500 mennesker var møtt opp, men arrangørene av demonstrasjonen hevder folkemengden var langt større.

Reuters skriver at SZS hevder mange demonstranter ikke har lyktes i å komme seg inn i byen for å delta i protestene. Ifølge SZS har myndighetene sabotert demonstrasjonen ved blant annet å kansellere bussavganger, og ved å presse selskaper til ikke å leie ut busser til støttespillere av opposisjonen.

Regjeringsvennlige medier har den siste uken hevdet at opposisjonen forsøker seg på et statskupp, skriver Al Jazeera. Vučić har selv sagt at han vil «fjerne trøbbelmakerne» fra gatene.