Først skapte Mussolinis barnebarn bråk. Nå vil diktatorens oldebarn stille til Europavalget for et høyreekstremt parti.

I helgen ble det kjent at en ny generasjon Mussolini er på vei inn i italiensk politikk. Og ikke bare det: Oldebarnet til Italias tidligere diktator, Benito Mussolini, har ambisjoner som strekker seg ut over hjemlandet.

Caio Giulio Cesare Mussolini (51) vil stille som kandidat til Europaparlamentet i slutten av mai. Og det for det lille høyreekstreme partiet Italias brødre. Partiet har ikke overraskende røtter tilbake til det fascistiske Italia, nettopp under Il Duce (Fyrsten), som Mussolini ble kalt.

Fakta: Benito Mussolini Født 29. juli 1883. Døde 28. april 1945 (61 år). Italiensk politiker og grunnlegger av fascismen. Ble leder for den fascistiske bevegelsen i 1919. Etter marsjen mot Roma, hvor 30.000 fascister deltok, ble han utnevnt til statsminister i 1922. To år senere utnevnte han seg selv til diktator. Kalte seg selv Il Duce (Fyrsten). Under andre verdenskrig var Mussolinis regjering alliert med Tyskland og Japan (aksemaktene). Italia sto på Tysklands side under krigen frem til 1943. Mussolini ble henrettet i 1945 etter en summarisk rettssak.

Fakta: Italias brødre Nasjonalistisk høyreparti. Sterkt innvandringsfiendtlig. Partinavnet spiller på de første linjene i den italienske nasjonalsangen. Har røtter til det fascistiske Italia under Mussolini. Ledes av Giorgia Meloni. Hun er også en forkjemper for at det skal fødes flere barn i Italia.

– Vil aldri være skamfull over min familie

Marinesoldaten og forretningsmannen Caio Giulio Cesare Mussolini (51) har ingen tidligere politisk erfaring. Han er født i Argentina, men er oppvokst til dels i Italia og til dels i Venezuela. Han har de siste årene drevet sin business fra De forente arabiske emirater.

– Jeg har ingen politisk erfaring, men jeg har levd og åndet for politikk i hele mitt liv, sier han til den italienske avisen Il Messaggero.

– Mitt navn er ikke enkelt å bære, men jeg vil aldri være skamfull over min familie. Mange vil legge en stemmeseddel med navnet Mussolini i valgurnene, sier han.

– Fascismen døde med Mussolini

Når han får spørsmål om han er en fascist, svarer han:

– Fascismen døde med Benito Mussolini. Jeg er født lenge etter den, og fascismen er noe historikerne får studere. De som tror den vil gjenoppstå, ser kun innbilte fiender.

Mussolini omtaler seg selv om en «post-fascist» som står for mange av de samme verdiene, men i en ikke-ideologisk betydning.

I et intervju med den høyreorienterte avisen Libero peker han på en rekke problemer: politivold, globalisme, ukontrollert immigrasjon, en liten finansiell elite og islamsk ekstremisme.

Når han får spørsmål om han tror han ble innstilt som toppkandidat på grunn av navnet, sier han:

– Tvert imot. Jeg tror det var mitt fornavn – og ikke etternavn – som gjorde utslaget. Samt min ekstreme pliktfølelse og internasjonale erfaring, sa han til avisen Il Fatto Quotidiano.

Fornavnet hans vekker da også assosiasjoner til en annen mektig romersk diktator, Julius Cæsar.

Arven etter bestefar

Caio Giulio Cesare Mussolini er ikke den eneste av Mussolinis etterkommere som har inntatt den politiske scenen. Han vil bli den tredje etterkommeren etter Mussolini som entrer politikken.

Barnebarnet Rachele Mussolini er lokalpolitiker i Roma og representerer samme parti som oldebarnet nå skal representere, Italias brødre.

Det mest profilerte barnebarnet er Alessandra Mussolini. Hun er for øvrig også niese av Sophia Loren. Hun er politiker, skuespiller, fotomodell og lege. Hun har vært medlem av det italienske parlamentet siden 1992.

Dessuten har hun sittet i Europaparlamentet siden 2004. Dersom hun blir gjenvalgt, kan hun altså få selskap av en annen Mussolini-slektning, oldebarnet Caio Giulio Cesare.

Elsker både Berlusconi og Mussolini

Alessanda Mussolini har bygget sin politiske karriere på kontroverser og skiftende allianser. Hun har brutt ut av flere nasjonale partier i Italia og grunnlagt nye.

Nå sitter hun i Europaparlamentet for Forza Italia, partiet som ledes av Silvio Berlusconi, den kontroversielle og skandaleombruste eksstatsministeren som er dømt for straffeunndragelse, beryktet for bunga-bunga-fester med mindreårige jenter og fratatt retten til å stille som folkevalgt i fem år.

Så om ikke disse tre Mussolini-arvingene skulle skape nok hodepine i Brussel: I forrige uke sa presidenten i Europaparlamentet, italienske Antonio Tajani, følgende til italiensk radio:

– Jeg er ingen fascist, jeg har aldri vært en fascist, og jeg deler overhodet ikke Mussolinis politiske tanker. Men jeg må være ærlig, han bygget mange veier, broer og bygninger. Og gjennom det moderniserte mange deler av Italia.

Tajani er en tidligere nær alliert av Berlusconi. Kommentaren ble ikke spesielt godt mottatt i Brussel, for å bli det mildt.