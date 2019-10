Hongkong-politiet forsvarer sin opptreden etter skyting

– Demonstrantene hadde dødelige våpen, og politibetjenten følte seg truet på livet, sier talsperson for Hongkong-politiet, Tang Ping-keung, til reportere onsdag.

Mens Kina tirsdag markerte kommunistpartiets 70 år ved makten i Beijing med den største militærparaden noensinne, fylte rasende demonstranter gatene i Hongkong.

Politiet fyrte blant annet av 900 gummikuler og 1.400 tåregassgranater mot demonstrantene. 269 personer ble pågrepet under opptøyene, og den 18 år gamle Tsang Chi-kin ble skutt i brystet med skarp ammunisjon på kloss hold.

Tilstanden er kritisk, men stabil, ifølge sykehuset.

– Innenfor lovens rammer

Tang sier at opprørspolitiets opptreden var forsvarlig og innenfor lovens rammer.

Han legger til at politibetjenten som skjøt 18-åringen, hadde veldig begrensede valgmuligheter og ikke tid til varselskudd.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997. Men de siste månedene har den tidligere britiske kolonien vært herjet av omfattende demonstrasjoner og rene gateslag.

Demonstrantene krever at den politiske lederen Carrie Lam skal gå av. De vil også ha garanti for demokratiske friheter og at politiets voldsbruk blir gransket.

Kraftige reaksjoner

Onsdag demonstrerte igjen tusenvis av mennesker i Hongkong. Det er første gang en demonstrant er skutt av politiet siden demonstrasjonene startet, og hendelsen har ikke bidratt til å legge en demper på gemyttene.

– Hongkong-politiet er blitt raske på avtrekkeren og opptrer uten kontroll, sier politiker og demokratiaktivist Claudio Mo.

Flere hundre personer, blant dem mange studenter, ropte onsdag slagord utenfor skolen der 18-åringen går.

Over 1.000 kontorarbeidere i Hongkong valgte å droppe lunsjpausen for å marsjere i gatene.