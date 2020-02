Først da hun fikk se det hemmelige kinesiske dokumentet, skjønte Ruzunsa (35) hva som hadde skjedd med søsteren

ISTANBUL/OSLO (Aftenposten): Langt skjegg? Fått for mange barn? Eller rett og slett bare «upålitelig»? Et nytt dokument avslører i detalj hva som skal til for å bli plassert i en av Kinas interneringsleirer.