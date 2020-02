Kaos for værfaste passasjerer på Kanariøyene

Alle planlagte flyavganger mellom Oslo og Gran Canaria ble avlyst søndag på grunn av sandstormen. Dermed kan passasjerene som har ventet på flyplassen siden lørdag, tidligst returnere til Norge på mandag.

En ny sandstorm feide over ferieøya søndag ettermiddag.

Aftenposten har mottatt en rekke reaksjoner fra passasjerer som er værfast både på Gran Canaria og Tenerife, men også fra passasjerer som er på vei der fly er blitt omdirigert.

Reaksjonene og fortvilelsen handler om manglende informasjon fra spesielt reiseselskapet Apollo og SAS. Mange har tilbrakt natten på flyplassen, og savnet oppdateringer om mulige flyavganger, bagasje om bord på fly og ledige hotellrom.

Totalt skal over 2000 nordmenn være berørt av sandstormen, deriblant seks SAS fly på Gran Canaria med tilsammen rundt 1100 passasjerer.

Pressesjef John Eckhoff i SAS beskriver forholdene som «veldig vanskelige».

– Vi har returnert våre fly tilbake til Skandinavia på grunn av faren for at de kunne bli værfaste, sier Eckhoff til Aftenposten.

– Hva gjør dere for de værfaste passasjerene?

– Vi forsøker å bistå de som er der, men vi anbefaler alle om å søke husrom selv. Det er veldig mange mennesker og en uoversiktlig situasjon, så vi rekker ikke over alle, sier han. Eckhoff sier til Aftenposten at han forstår passasjerenes frustrasjon.

– Det kan sikkert oppfattes som vi ikke gjør noe, men våre medarbeiderne jobber veldig hardt for å finne en løsning. Det er veldig mange passasjerer og begrenset med kapasitet når så mange blir igjen.

Geir Inge Barsnes

Ikke flere fly sørover

Pressevakt i Norwegian Andreas Hjørnholm forteller at de bestemte seg tidlig søndag for ikke å sende flere fly sørover.

Norwegian opplyser at de har kansellert i alt ti skandinaviske avganger som skulle til og fra Gran Canaria og Tenerife søndag. Flyene har plass til rundt 180 passasjerer og var fullbooket.

– Risikoen for at flyplassene stengte var høy, og vi ville ikke risikere å sende flyene tilbake, sier Hjørnholm til Aftenposten.

Han legger til at Norwegians fly som har stått værfast, også skal gjennom en teknisk sjekk, for å sikre at de ikke har tatt skade av sandstormen. Både flyplassen på Tenerife og Las Palmas er stengt for trafikk søndag ettermiddag.

Tore Meek

Overbookede hoteller

Mange hoteller er overbooket på Kanariøyene siden det er vinterferie. Flere hundre mennesker har dermed måttet overnatte på flyplassen.

Anne Karin Nordskag og hennes familie skulle avslutte vinterferien på Kanariøyene lørdag, men måtte tilbringe natten på flyplassen i Las Palmas.

Hun skriver i en e-post til Aftenposten søndag ettermiddag at de kun har fått tre oppdateringer fra reiseselskapet Apollo i løpet av de 15 timene de har tilbrakt der. Nordskag oppgir at det er kaos på flyplassen.

– SAS sier at de har jobbet på spreng, men det må være blank løgn. SAS har vært helt fraværende. De har ingen representant her nede. Jeg synes de burde satt opp en servicetelefon i en situasjon som denne, sier hun til Aftenposten.

Hun forteller at folk er frustrerte og kalde. Natt til søndag måtte flere barn legge seg på sittebenker omkring på flyplassen. Nordskag måtte legge to fuktige badehåndklær over barna sine for å unngå at de skulle fryse.

Privat

SAS-passasjerene hadde nemlig ikke fått anledning til å hente ut bagasjen fra flyet før de måtte tilbringe natten på flyplassen. Den fikk hun først klokken 16 søndag ettermiddag, ett døgn etter at flyet skulle gått.

I 18-tiden søndag hadde familien endelig fått et hotellrom via reiseselskapet og var lettet over å slippe en natt til på flyplassen.

Reiseselskapet Apollo opplyser søndag kveld til Aftenposten at det har 672 norske passasjerer som nå er sandfaste på Kanariøyene. Selskapet sa søndag ettermiddag at de jobbet med med å få innlosjert passasjerene på ulike hoteller.