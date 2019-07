Mexicos finansminister sier opp og kritiserer presidenten

Urzúa forklarer at han er misfornøyd med at «ukvalifiserte personer har blitt utnevnt av innflytelsesrike personer med klare interessekonflikter i regjeringen».

I avskjedsbrevet antyder Urzúa også at avgangen dels skyldes politiske uenigheter. Han skriver at landets økonomiske politikk bør være fri for «ekstremisme», både fra venstre- og høyresiden. Samtidig anklager Urzúa López Obrador for å treffe dårlige politiske beslutninger.

Presidenten sier at han har godkjent Urzúas avskjed, men har nektet å kommentere eksministerens anklager. Arturo Herrera er utnevnt til ny finansminister.

Urzúas avgang kommer i en krevende tid for Mexico, som lever med trusler fra USA om økt toll dersom grensesituasjonen ikke bedrer seg. Landet risikerer også å bli nedgradert av de store kredittvurderingsbyråene.