Innbyggerne i den avsidesliggende landsbyen Goni Usmantli melder at jihadistene skjøt og drepte 38 mennesker i et angrep lørdag. De satte også fyr på en lastebil der et ukjent antall mennesker døde.

Militære kilder opplyser at minst 15 mennesker, blant dem ni soldater, døde senere i et jihadistangrep på byen Monguno, seks mil fra Goni Usmantli.

Tilknyttet IS

Så sent som tirsdag ble 81 mennesker massakrert i en landsby i det samme området. Trolig er det ISWAP-gruppen, som er tilknyttet IS, som står bak rekken av angrep.

Innbyggerne i Goni Usmantli forteller at jihadister i pickuper skjøt mot flyktende innbyggere etter at de hadde støtt sammen med en regjeringsstøttet milits.

De sier at det er uklart hvor mange mennesker som var i den fullastede lastebilen. Den er helt utbrent, og det er derfor umulig å telle likene.

Mennesker på flukt

Trolig var det den samme gruppen som et par timer senere sto bak angrepet i Monguno, der de militære har en viktig forlegning, og der det bor mange tusen mennesker som har flyktet fra andre steder i Nord-Nigeria.

Minst 36.000 mennesker er drept i konflikten i det nordlige Nigeria, som nå har vart i ti år. To millioner mennesker er jaget fra sine hjem.

ISWAP brøt med Boko Haram i 2016 og sluttet seg i stedet til IS.