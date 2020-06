Bare Gotland passerte nåløyet da statsminister Erna Solberg (H) fredag avslørte hvilke deler av Sverige nordmenn kan få dra til uten å risikere karantene på hjemveien.

Årsaken er et sett med kriterier som må være oppfylt for å unngå å bli smittet på reiser i Norden.

– Vanskelig å planlegge

På spørsmål fra Aftenposten i dag på den daglige pressekonferansen om de norske kravene er for strenge, svarer statsepidemiolog Anders Tegnell følgende:

– Jeg tror at det blir problematisk å ha såpass lave nivåer, for mange regioner i Sverige vil bare trenge to, tre smittetilfeller for å gå fra ikke-risiko til risiko. Det blir vanskelig å planlegge sin reise, sa han.

Sverige er delt opp i regioner, og smittepresset i hver region blir vurdert løpende. Men som Aftenposten har skrevet tidligere, har Sverige økt testingen, og flere enn før får påvist smitte. Myndighetene sier imidlertid at dette ikke skyldes økt smittespredning, men økt testing.

Sverige har hatt langt flere koronadødsfall og flere alvorlig syke enn de øvrige nordiske landene. Det er begrunnelsen som gis for at hverken Danmark, Norge eller Finland ønsker svensker fra fastlandet velkommen over grensen.

Så sent som i helgen sa den svenske utenriksministeren Ann Linde at hun var bekymret for konsekvensene for det nære nordiske samarbeidet.

Regjeringen

– Vil gå inn og ut av grønn sone

Tegnell sier at de har diskutert mye med de andre nordiske landene hva som er gode kriterier når man skal vurdere smitterisiko, og at de er enige om hva man bør se på. Men spørsmålet er hvor du legger listen for hvor mye smitte man kan akseptere.

Han sier at det at de norske kravene kan skape problemer fordi regioner i de ulike landene risikerer å gå inn og ut av risikoområdene.

Norske helsemyndigheter la fredag frem tre kriterier for hvor lite smitte det skal være for at nordmenn kan reise et sted i Norden uten å bli pålagt ti dagers hjemmekarantene.

Regionen må ha færre enn 20 nye smittede pr. 100.000 innbyggere i gjennomsnitt de siste to ukene. Regionen må også ha færre enn 0,5 nye innleggelser på intensivavdeling pr. 100.000 innbyggere som snitt de siste to ukene. Andelen positive prøver må være under 5 prosent.

Fredrik Sandberg, TT/NTB scanpix

Mindre stengt i Tyskland

Tyske myndigheter har også laget egne kriterier for karanteneplikt. De har mindre strenge krav enn Norge og setter grensen ved maksimalt 50 tilfeller pr. 100.000 innbyggere den siste uken. Men heller ikke dette kravet tilfredsstiller Sverige.

På pressekonferansen sist fredag understreket statsminister Erna Solberg at situasjonen kan forandre seg og at områder som har fått grønt lys i en periode, kan risikere å bli «røde» igjen. Rådene blir oppdatert hvert fjortende dag. Men regjeringen har fått kritikk både fra reiselivsnæringen og fra Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol for å gjøre ferien unødvendig uforutsigbar og vanskelig for folk, skriver VG.