Trump vil ha fulle kirker til påske. Koronaekspertene har liten tro på presidentens plan.

Mens stadig flere statsledere verden rundt mer eller mindre stenger ned land på grunn av koronaviruset, velger Donald Trump en noe annen strategi for USA.

Presidenten liker å spissformulere seg og vet at det gir mer oppmerksomhet. Da han møtte pressen tirsdag for å snakke om krisen USA og resten av verden nå står midt oppi, kom Trump med et budskap som på noen områder står i rak motsetning til rådene fra helsemyndigheter og -ekspertisen.

Trump håper nå at store deler av landet er tilbake i tilnærmet normal tilstand innen påske. Han frykter at konsekvensene av å stenge helt ned vil bli enda større enn hva viruset kan påføre. Nok en gang så omtalte han covid-19 som influensa.

– Vi kommer til å miste mange mennesker til influensaen, men vi kommer til å miste enda flere hvis vi fører landet inn i en resesjon og depresjon, sa Trump i et intervju med Fox News.

Senere sa han at «folk dør av influensa, men vi stenger ikke ned landet på grunn av den». Trump dro også en parallell til dødstalene i trafikken. Selv om mange dør der, så er det ingen som ber bilfabrikkene om å stoppe å lage biler, argumenterte Trump.

– Det blir en fantastisk tid

Presidenten advarte mot at en stor økonomisk nedgangstid vil føre til tusenvis av selvmord og mye ustabilitet.

– Du kan ikke bare komme inn og stenge ned USA, verdens største og klart mest suksessrike land, sa Trump.

Han vil ha landet tilbake i arbeid så fort som mulig, men folk må huske å vaske hendene, holde avstand og ikke ta hverandre i hendene, sa Trump.

Nå har han pekt ut påskehøytiden som tidspunktet da den amerikanske tilværelsen forhåpentlig har normalisert seg.

1. påskedag er i år 12. april og under tre uker unna.

– Vi vil ha fulle kirker over hele landet. Det blir en fantastisk tid, sa Trump til Fox News.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Vil ha nasjonal plan

De medisinske ekspertene er imidlertid ikke på samme linje som presidenten.

– Viruset vil bre om seg, mange vil bli syke og vi får mange døde, sier William Schaffner, professor i medisin ved Vanderbilt University.

Trump understreket tirsdag at han vil lytte til rådene som de ekspertene gir ham. Guvernørene bestemmer dessuten i stor grad tiltakene i de ulike delstatene. Det å ha en overordnet nasjonal plan og tilnærming til problemet er imidlertid et klart råd fra ekspertene.

– Sykdommen tar ikke hensyn til stat- eller bygrenser. Den vil flytte rundt i hele landet, akkurat som den har gjort i hele verden, sier Tom Inglesby, som er leder ved John Hopkins-senteret for helsesikkerhet.

Det hvite hus har en egen gruppe eksperter som jobber med dette kontinuerlig.

– Du kan ikke sette en dato, men du må være fleksibel fra dag til og uke til uke, sa et av medlemmene, Anthony Fauci på pressekonferanse med Trump.

Han er direktør ved Det nasjonale instituttet for smittsomme sykdommer.

EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Rabbiner liker ikke påskeprofetien

Fauci pekte på New York og situasjonen der. Nesten 60 prosent av de over 50.000 smittetilfellene i USA er i storbyen på østkysten.

– Det er naturligvis ingen som vil avdramatisere dette når de ser hva som skjer der. Det handler bare om å sunn fornuft og god folkehelse. Men dette landet er et stort land, sa Fauci.

Trumps uttalelser ble heller ikke møtt bare med halleluja og amen fra religiøse miljøer.

Selv om påskesymbolikken vil være stor i denne sammenheng, mener rabbien Jack Moline at presidentens holdning er direkte uansvarlig. Han er leder for den økumeniske Interfaith Alliance.

– Det å prioritere økonomi foran menneskelig bryter med prinsippene i alle religiøse tradisjoner, sier Moline ifølge The Guardian.

Kritikk fra Biden

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse, men mannen som ser ut til å bli Trumps motkandidat i presidentvalget senere i år, demokraten Joe Biden, er ikke imponert.

– Han bør slutte å snakke og heller begynne å høre på de medisinske ekspertene, sa Biden tirsdag til CNN.

Den tidligere visepresidenten sliter på sin side med å nå frem i mediene om dagen. De er akkurat nå mye mer opptatt av pandemien enn av hvem som vinner Demokratenes primærvalg.

PS: Onsdag morgen ble Demokratene og Republikanerne enige om historiens største krisepakke i USA. De skal bruke over 21.000 milliarder kroner på å få fart i den amerikanske økonomien.