Koronasmitte i to flyktningleirer i Hellas. Tikkende helsebombe, sier myndighetene.

En 19 år gammel flyktningkvinne fødte et barn. Hun ble fraktet til sykehus, og ble testet der. Av de rundt 40.000 flyktningene og asylsøkerne som er i Hellas flyktningleirer, var hun blant de første som testet positivt på koronasmitte.

Hun skulle ikke bli den siste.

Torsdag testet også 23 personer i Ritsona-leiren på fastlandet, der kvinnen bor til vanlig, positivt. Ingen av dem hadde vist symptomer, ifølge greske myndigheter, som fortsetter testingen.

Det bor rundt 3000 mennesker i leiren.

ELIAS MARCOU / Reuters/NTB scanpix

Søndag ble nok en leir satt i karantene fordi smitten var kommet dit. En 53 år gammel, kronisk syk afghansk mann testet positivt i Malakasa-leiren, fire mil nordøst for den greske hovedstaden. Den smittede søkte selv legehjelp og er nå innlagt på sykehus i Athen, melder NTB.

Rundt 5.500 mennesker i disse to leirene er nå pålagt to ukers karantene. Ingen får ta seg inn eller ut av leirene. Politi er satt inn for å overholde karantenen.

Den store skrekken

Den store skrekken er nå at koronaviruset likevel skal spre seg til flere av flyktningleirene, ikke minst på øya Lesbos, der over 20.000 personer er stuet sammen i leiren Moria. Det utgjør halvparten av alle flyktningene.

Foreløpig er bare én person på øya bekreftet korona-positiv, en gresk fastboende som hadde vært på fastlandet.

Ingen har testet positivt i Moria-leiren.

De greske leirene kan bli rene smittebombene, med rundt 40.000 mennesker som bor ekstremt trangt, under elendige sanitære forhold. De har ikke nok vann. De har ikke nok såpe. Og de har ikke nok smittevernutstyr.

– Moria leir og andre lleirerer idealstedet for smitte. Det er ekstremt dårlig egnet for å skulle lukkes. Da vil viruset spre seg veldig fort. Det vil føre til svært mange dødsfall, sier seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, Pål Nesse.

Han er bekymret over tendensen til å lukke flyktningleirene og områdene rundt.

Thanassis Stavrakis / AP

Lesbos er høyrisikoområde

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis sier at Hellas ønsker å beskytte øyene fra smitten.

– Vi kan ikke utelukke at smitten kan spre seg til de andre leirene. Vi har ikke registrert tilfeller i Moria på Lesbos. Men alle myndighetene er på vakt. Vi venter nye tilfeller overalt, sier greske Angeliki Serafim.

Hun er i Hellas og jobber for Norcap, Flyktninghjelpens beredskapsstyrke.

– Lesbos er nå offisielt regnet som et høyrisikoområde. Øya har et mye dårligere helsetilbud enn storbyer som Athen, som kan takle flere pasienter. Dessuten er det en øy med mange gamle fastboende, sier Serafim.

– Moria-leiren er overbefolket og stemningen der er spent. Det er kanskje den leiren med dårligst forhold. Om den skulle få viruset, ville det være svært vanskelig.

– Fra fastlandet til øya er det politikontroll på flyplasser og i havnene.

De to leirene der det nå er smitte, ligger litt unna byene. Og tross strenge tiltak, må folk fra ulike flyktningleirer også på apotekene, handle mat og andre nødvendige ærend.

ELIAS MARCOU / Reuters

Stadig vanskeligere å evakuere

– Vi har vært bekymret for forholdene i leirene i flere år, men det er veldig aktualisert med korona, som smitter så lett, sier Pål Nesse.

Det har lenge vært et krav om evakuering av leirene til fastlandet fra organisasjoner, leger og akademikere. Koronakrisen har gjort behovet enda mer prekært.

– Men nå ser vi at det blir stadig vanskeligere å evakuere de som bor i leirene til fastlandet, ettersom stadig flere er smittet på fastlandet.

Statsminister Mitsotakis ber nå EU om hjelp til å beskytte øyene.

– Hellas må takle dette problemet nærmest alene. Vi har ikke fått mye støtte, sier Mitsotakis, ifølge Reuters.

53 personer er per søndag døde i Hellas. 1.425 er registrert smittede siden det første tilfellet ble registrert i slutten av februar.

At mørketallene er store, også i Hellas, viser en test av 380 mennesker på en ferge som kom fra Tyrkia og nå ligger utenfor Athen i påvente av å få gå i land. Hele 119 av dem har ifølge greske myndigheter testet positivt, melder Reuters.