Dette fant FBI hjemme hos en ivrig leser av Anders Behring Breivik. Terrorister inspirerer hverandre, mener eksperter

Siden 2017 satt kystvaktløytnant Christopher Hasson (49) jevnlig hjemme og leste terroristen Anders Behring Breiviks manifest, utenfor USAs hovedstad Washington. Samtidig hamstret han skytevåpen, ammunisjon og dop.

Nå sitter han i varetekt. Han er en av omtrent 90 personer som FBI de ni siste månedene har arrestert. FBI mistenker at disse er inspirert av tanken om hvitt overherredømme.

Etter masseskytingen i El Paso i helgen påpeker flere hvordan høyreekstreme terrorister inspirerer hverandre.

Den pågrepne Patrick Crusius (21) er trolig forfatteren av manifestet som ble lagt på nett bare 19 minutter før den første 911-telefonen kom fra kjøpesenteret Walmart i El Paso. Manifestet var på fire sider og skal ha inneholdt en plan for hvordan Amerika bør deles inn etter etnisitet, og en teori om at hvite amerikanere er i ferd med å bli erstattet av utlendinger.

Ifølge politiet samarbeider Crusius med etterforskerne.

– Som ekko av hverandre

Flere av de høyreekstreme terroristene publiserer manifester. Flere er også tydelig inspirert av likesinnedes tekster på nettet.

– Det er et klart og tydelig mønster. De bruker hverandre, både i språk og struktur. Både El Paso-angrepet i USA nå, synagoge-angrepet i California i april og det i Christchurch på New Zealand i mars hadde tydelige spor fra andre, sier Tore Bjørgo, professor ved C-rex, Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

– De sprer ideer, og vi ser mønstre som går igjen fra andre manifester, som ekko av hverandre. Det er også et mønster at alle forsøker å legitimere sin ekstreme vold ved å knytte seg til bredere, allmenn anti-innvandring- og fremmedfiendtlig retorikk, sier Bjørgo.

Det snakkes om at det er i ferd med å vokse frem et uformelt, internasjonalt fellesskap av terrorister på nettet. En tredjedel av terroristene har latt seg inspirere av tidligere terrorister, viser en analyse gjort av The New York Times.

Noen mener at Breivik regnes som et «forbilde» i dette marginale miljøet.

– Jeg mener Breivik var et vendepunkt, fordi han beviste hvor mye én person kan utføre, sier J.M. Berger, forsker hos VOX-Pol, et EU-initiativ som forsker på nettekstremisme, til The New York Times.

Kort tid etter terrorangrepet 22. juli skrev Frazier Glenn Miller på et hvitt herredømme-nettsted at Breivik inspirerte «unge ariske menn til handling». Tre år senere drepte Miller tre personer på et jødisk aldershjem.

Fakta: Helgens massakrer Lørdag skjøt en tungt bevæpnet mann rundt seg i et shoppingsenter i El Paso i Texas. 20 personer ble drept og et stort antall såret. Patrick Crusius (21) er pågrepet av politiet. Søndag skjøt en mann med maske og skuddsikker vest rundt seg i et populært utestrøk i Dayton, Ohio. På under et minutt tok Connor Betts (24) livet av ni personer før han selv ble skutt og drept av politiet.

– Suger til seg

Tore Bjørgo mener at så godt som alle høyreekstreme terroristene «suger til seg» inspirasjon fra sosiale medier og enkeltnettsider, og viser til at Breivik var aktiv på Gates of Vienna og Document.no.

Breivik var også en av inspirasjonskildene bak angrepet i Christchurch på New Zealand.

– Det er sannsynlig at også El Paso-terroristen har lest Anders Behring Breiviks manifest, sier Atle Mesøy, daglig leder i U-Turn, en organisasjon som jobber mot politisk ekstremisme.

– Formen er lik, begge beskriver hvorfor de gjør det de gjør og hva de vil oppnå. Begge mener at innvandring vil ødelegge kulturen. Men dette nye manifestet er mer konsist og mindre grandiost og fantasifullt enn Breiviks er.

– Viktig med brev- og besøksforbud

– At terroristen i El Paso også skal ha lagt ut et manifest, viser jo at han også er inspirert ikke bare av Christchurch, men også av den norske terroristen, mener Lisbeth Røyneland, leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Hun mistet datteren sin Synne i terrorangrepet på Utøya i 2011.

– Dette viser også hvor viktig det er med brev- og besøksforbud. Breiviks manifest må ikke spres, og han burde ikke ha lov til å kommunisere med omverdenen i det hele tatt, mener Røyneland. Hun viser til at terroristen har sendt brev til politikere og medier.

– Trenger ikke samles i gatene

Også i USA går debatten om terroristenes påvirkning på hverandre.

– Dette er ikke enkeltskyttere. De er en mobb med kraftige geværer, folk som føler at de er en del av noe større. Teknologien har forandret seg. En mobb trenger ikke lenger samles i gatene med fakler, sier Daniel Okrent, forfatter av en bok om fordommer mot innvandrere, til The Washington Post.

– Er ment å vekke

«Altfor mange ser på disse angrepene som enkelthendelser, og ikke hendelser som har en sammenheng» skriver Kathleen Belew, forfatter av en bok om hvit makt-bevegelsen, i The New York Times. Hun mener angrepene er bundet sammen av ideologi.

«Mange tror også at disse masseskytingene er målet for ytterliggående aktivisme. Det er de ikke. De skal initiere en mye større slakt ved å «vekke» folk til å slutte seg til bevegelsen», skriver hun. «Dette har fått synke dypt inn i samfunnet og har gått under radaren til de fleste amerikanerne», skriver hun.

Fra gaten til data

Tore Bjørgo mener denne type terrorister ikke er så alene som mange hevder.

– Høyreekstreme terrorister er ikke organisert, men sterkt inspirert av ekstremistisk ideologi. Islamistiske ekstremister er derimot ofte ledet, men utfører angrepet alene, sier Bjørgo.

En ny hovedtrend er at høyreekstreme og -radikale bevegelser i stor grad har gått fra gaten til data. Der de før samlet seg i gatene, skjer nå mesteparten av aktiviteten på nettet, ifølge en rapport fra C-rex.

Søkte i Breiviks manifest

Saken om kystvaktløytnanten Hasson ser ifølge rettspapirene ut til å være et eksempel på at høyreekstreme blir inspirert av hverandre.

Han leste den norske terroristens manifest, og søkte spesielt etter rangering av forrædere, utvelgelse av terrormål og forberedelser.

Etterpå googlet han «mest liberale senatorer», «hvor bor de fleste senatorer i DC», «har senatorer beskyttelse fra Secret Service» og fant adresser til TV-journalister. En måneds tid før han ble pågrepet i januar laget han en liste med 22 navn på kjente TV-journalister og demokratiske toppolitikere.

Ifølge anklagen planla Hasson «drap på sivile i en skala sjelden sett her i landet».

Hassons forsvarer er ifølge amerikanske medier uenig og mener at FBI vil sette klienten fast for private meninger han ikke har delt med noen.

Hadde 15 våpen i huset

Hasson hadde 15 våpen i huset sitt da det ble ransaket: Syv geværer, to hagler, fire pistoler og to revolvere. I tillegg hadde han to ulovlige lyddempere og store mengder av ulovlig innkjøpt Tramadol, et smertestillende opioid. Hver enkelt av FBIs tre våpensiktelser mot Hasson har en strafferamme på ti års fengsel.

Da FBI-sjef Christopher Wray møtte i en senatskomité for to uker siden, ble det antydet at de ikke tar trusselen fra hvite nasjonalister på alvor. Han trakk da frem arrestasjonen av Hasson, og at de fortsatt ser på jihad-inspirert terrorisme som den største trusselen, men at de arbeider intenst med å avdekke høyreekstreme terrorister.