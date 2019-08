Søndag skulle Manuel og Patricia Oliver ha feiret bursdag sammen med sønnen Joaquin. Han ville vært 19 år. Men Joaquin ble skutt og drept på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida for halvannet år siden.

I stedet var de to i El Paso for å vise støtte til ofrene og familiene i et nytt våpenmareritt.

Lørdag var Patricia og Manuel Oliver på andre siden av grensen, i Ciudad Juarez, den mexicanske delen av El Paso. Der skulle de hedre Joaquin med et veggmaleri. De hadde akkurat kommet frem da de fikk høre om masseskytingen som tok livet av 20 mennesker i en Walmartbutikk.

– Vi vet hvordan det er. Så vi kom hit for å vise solidaritet og støtte, sier Patricia Oliver til Aftenposten.

– Ingen byer er trygge

Søndag kveld samlet en stor folkemengde seg for å høre de to holde appeller mot USAs våpenlover ved et immigrasjonssenter i sentrum av byen.

– De sier at El Paso er en av de tryggeste byene i USA. De sa det samme om Parkland, sier Patricia Oliver.

– De som sier dette tar veldig feil. Sannheten er at det ikke finnes noen trygge byer i USA. Dette kan skje hvor som helst.

– Hvordan har det vært å oppleve dette siste døgnet, etter alt dere har vært gjennom?

– For meg handler det nå om utholdenhet og dedikasjon. Den personen jeg var før, var alltid positiv. Nå er det kanskje en slags selvmotsigelse siden dette året har vært fylt av sorg. Men jeg tror på at vi kan gjøre en endring, sier Patricia.

– Så jeg vil ikke tro at det er håpløst, fordi da vil jeg bli paralysert. Det er ikke en løsning.

– Tror du på noen kursendring fra president Trump?

– Jeg vet ikke om Trump er i stand til å gjøre noe med det. han har vært president i to år, og det eneste han kommer med er unnskyldninger. Så jeg tror vi må jobbe på vår egen måte, frem mot valget i 2020, sier Patricia.

Christina Pletten

Fakta: Skjer nesten daglig 14.728 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2018, viser en oversikt fra Gun Violence Archive. Drapsraten med skytevåpen er seks til ni ganger høyere i USA enn i andre industriland. På toppen av de mange drapene kommer rundt 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen i USA. 2462 skolebarn i alderen 5 til 18 år ble drept med skytevåpen i 2017. USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbyggere. I Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbyggere, noe som plasserer oss på tiendeplass i verden. Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem. (Kilde: Gun Violence Archive, The American Journal of Medicine, Centers for Disease Control and Prevention, Educational Fund to Stop Gun Violence, Vox.com, NTB)

TT NYHETSBYRÅN

Kjemper for endring

Etter sønnens død på Parkland High School kastet de to seg inn i aktivismen for å få amerikanerne til å innføre strengere våpenlover. Faren Manuel reiser rundt i USA og lager veggmalerier av sønnen, for å gi ham en stemme gjennom kunst. Han kaller prosjektet Walls of Demand.

Lørdag skulle Manuel egentlig male i Ciudad Juarez i solidaritet med flyktninger fra Venezuela, som er Oliver-parets fødeland. I stedet endte de opp med å bli kastet inn i nok en traumatisk opplevelse.

– Vi bestemte oss for å se om vi kunne bidra med noe. Dette er en kamp, en lang kamp, og det eneste vi kan gjøre er å kjempe hver eneste dag, sier Manuel.

Veggmaleriet viser Joaquin og Patricia, med teksten «Det var ikke en god idé å skille meg fra min mor. Nå har dere fått henne på nakken. Lykke til!».

Markerte sorg

Det var markeringer flere stedet i El Paso søndag kveld. I en park like overfor Walmart-butikken møtte flere tusen frem for å vise solidaritet og sorg.

– Dette skjer jo overalt, men det er helt annerledes når det skjer i din egen by. Det er helt uvirkelig, sier Laura Lopez Maldonedo (50).

– Jeg kan ikke helt forklare hvordan det føles. Det er så tungt å tenke på hvordan familiene har det.

John Locher, AP / NTB scanpix

Først søndag ettermiddag ble de døde fjernet fra Walmart. Politiet har sperret av et stort område rundt butikken. På oppsiden er det et stort presseoppbud og sørgende som kommer med blomster og hilsener. Mange forteller at de fortsatt er i sjokk over at dette kunne skje i El Paso.

– Folk over hele USA må forstå at din familie kan være neste. Ingen kommer til å ringe deg først eller sende en melding. En dag bare skjer det, sier Patricia Rivera.

– Hvis alle kan forstå dette, så er det mulig å få dem til å skjønne at det ikke er noen rett å ha maskingevær. Hvor står det i grunnloven?