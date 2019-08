Tåregass ble avfyrt inne i en togstasjon i ved torget Kwai Fong i sentrum av Hongkong, etter at et titalls politifolk tok seg inn på stasjonen. Demonstrantene brukte på sin side brannslokningsapparater og vannslanger mot politiet. Det er uklart hvor mange demonstranter som var inne på stasjonen, men siden demonstrasjonene begynte tidligere i sommer har det vært uvanlig for politiet å bruke tåregass innendørs.

Demonstrasjonene har søndag foregått i flere nabolag i byen, og ifølge Reuters har de kastet to bensinbomber mot politiet.

Kin Cheung, AP/NTB SCANPIX

Har endret taktikk

Demonstrantene har tilsynelatende også endret taktikk, og har søndag hatt en katt og mus-lek med politiet hvor de trekker seg tilbake når de har blitt presset av politiet, for så å samle seg igjen andre steder. Den tilsynelatende tilfeldige og konstante bevegelsen til demonstrantene gjennom byen, kommer gjennom strategien de har kalt «vær vann».

– Vi har ingen ledere, og nesten alt blir bestemt av dem som er ved frontlinjene, og vi følger etter, sier en mannlig demonstrant som kun oppgir etternavnet Cheung til AFP.

– Jeg tror den tidligere taktikken vår, hvor vi var på ett sted, ledet til mange pågripelser og skader, sier en annen mannlig demonstrant med etternavnet Chan.

Demonstrantene har også satt opp improviserte veisperringer flere steder i byen for å hindre politiet.

Vincent Thian, AP/NTB SCANPIX

– Vi bryr oss ikke

Myndighetene melder at ni mennesker er skadet i opptøyene søndag. Flere demonstranter er også pågrepet. Demonstrantene sier også at sivilpoliti kledd i protestbevegelsens svarte farger har tatt seg innenfor demonstrantenes linjer, for så å gå til pågripelser.

– Politiet burde prøve å sørge for samfunnssikkerheten, heller enn å avslå forespørselen vår om å demonstrere, sier en 25 år gammel kvinnelig demonstrant, som kun oppgir etternavnet Wong, til AFP.

– Vi er her fremdeles. Vi bryr oss ikke så mye om at politiet mener at vi samles ulovlig. Vi har fremdeles våre rettigheter, sier hun.

Det har også vært krangling mellom beboere som støtter Kina, og uidentifiserte tilskuere og journalister. Politiet har i enkelte tilfeller grepet inn også her.

Over to måneder med demonstrasjoner

Det er nå over to måneder siden demonstrasjonene først begynte som protester mot et lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble til slutt trukket, som følge av flere uker med demonstrasjoner.

Men demonstrasjonene har likevel fortsatt, med nye krav som at Hongkongs Beijing-utpekte leder Carrie Lam må gå av, at det må holdes demokratiske valg, at pågrepne fra tidligere demonstrasjoner må løslates, og om at politiet må granske bruk av makt mot demonstranter.