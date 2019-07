Representantenes hus fordømmer Trumps rasistiske tvitring

Med 240 stemmer mot 187 vedtok Huset tirsdag kveld en resolusjon som fordømmer det som betegnes som rasistiske kommentarer om de fire kongressrepresentantene.

Blant dem som stemte for resolusjonen, var fire republikanere og en uavhengig som sluttet seg til alle de 235 demokratene, mens alle som stemte imot, var republikanere.

I resolusjonen heter det at «de rasistiske kommentarene legitimerer og øker frykten og hatet mot nye amerikanere og fargede». Den kritiserer også presidenten for å kalle immigranter og asylsøkere en invasjon.

Skandale

Trump skapte en skandale som har dominert Washington i tre dager da han søndag tvitret at fire progressive kvinnelige fargede kongressrepresentanter burde dra tilbake til «landene de kom fra».

Langt fra å moderere seg da han ble møtt av rasende reaksjoner, forsvarte han sine første utsagn i nye angrep på demokratene mandag og tirsdag, da han blant annet beskyldte de fire for å hate USA og sa de kunne dra sin vei om de ikke likte seg i USA.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, kalte det sjokkerende å høre Trumps kommentarer rettet mot hennes kolleger.

– Disse kommentarene fra Det hvite hus er skammelige og motbydelig, og de er rasistiske, fastslo hun og la til at det var en skam at han senere forsvarte kommentarene.

– Ikke rasist

Trump selv insisterte på at tvitringen ikke var rasistisk, og sa tirsdag at han ikke har et rasistisk bein i kroppen.

De republikanske lederne i Kongressen forsvarte Trump. Kevin McCarthy, republikansk mindretallsleder i Representantenes hus, sa at alt bare er politikk, mens Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet, insisterte på at Trump ikke er rasist, selv om han også oppfordret alle, fra presidenten til de nyeste kongressmedlemmene, til å passe sine ord.

– Ord har betydning, sa han.

Hjemme er USA

De fire som ble utsatt for Trumps tvitring, var Alexandria Ocasio-Cortez, som er fra New York og har sine røtter i det amerikanske territoriet Puerto Rico, Rashida Tlaib, som har palestinsk bakgrunn og er født i Detroit, Ayanna Pressley, som er afroamerikansk og Ilhan Omar, som kom til USA fra Somalia som barn. Alle unntatt Omar er født i USA, og alle er amerikanske statsborgere.

Resolusjonen var pinlig for Trump, som i flere dager presset på for at ingen republikaner skulle stemme for den. Resolusjonen er bare symbolsk og får ingen juridiske følger, men at de aller fleste republikanere stemte imot, tyder på at den ikke vil koste ham noe blant hans konservative hvite støttespillere.

Likevel regnes det for bemerkelsesverdig at Kongressen formelt fastslår at USAs president er en rasist. En tilsvarende resolusjon har ingen sjanse i Senatet, der republikanerne har flertall.

Beiler til basen

Flere kommentatorer sier at Trumps tvitring mot de fire representantene langt fra var noe uhell, og at han tvert imot var ute etter å beile til sine mest konservative kjernetropper.

Trolig håpet han også å slå en kile inn i det demokratiske partiet, som i dagene før var preget av strid og uenighet om veien fremover for partiet mellom de fire venstreorienterte kvinnene og den moderate lederen Pelosi.

Men tirsdagens resolusjon viser at han i så fall oppnådde det motsatte, nemlig å sveise demokratene mer sammen til en felles front.