Abbas Ali Kadkhodaei omtaler aksjonen som en «gjensidig handling» i en uttalelse til det iranske nyhetsbyrået Fars.

Det mektige Vokterrådet uttaler seg sjelden om statsanliggender, men når det gjør det, anses uttalelsene for å reflektere synet til Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

Det London-registrerte skipet ble stoppet av den iranske Revolusjonsgarden i Hormuzstredet fredag og ble ført til havnebyen Bandar Abbas. Myndighetene opplyste først at skipet skulle undersøkes etter å ha kollidert med en fiskebåt, men fra Vokterrådet kommer det altså en annen forklaring.

Mange har satt de to hendelsene i sammenheng, men det er først nå en offisiell kilde i Iran har gjort det. En supertanker som også ble oppbrakt fredag, fikk seile videre etter kort tid. Det gjorde ikke det britiskregistrerte fartøyet.

Hendelsen betegnes som «den høyeste sikkerhetstrusselen man har sett i regionen siden slutten av 80-tallet».

Britisk tanker oppbrakt av Revolusjonsgarden i Hormuzstredet

EU reagerer: Risiko før ytterligere eskalering

Spenningen i området, særlig i farvannet ved Hormuzstredet, er svært høy. I en uttalelse lørdag slutter EU seg til dem som advarer.

– I en allerede anspent situasjon bringer denne utviklingen med seg risiko for ytterligere eskalering og undergraver det pågående arbeidet med å dempe spenningen, heter det.

EU ber om at skipet og mannskapet løslates umiddelbart og at navigasjonsfriheten respekteres til enhver tid.

EUs utspill kommer etter at Tyskland og Frankrike tidligere lørdag ba Iran om å umiddelbart løslate det svenskeide tankskipet som fredag ble oppbrakt av Irans Revolusjonsgarde.

– Oppbringingen av det London-registrerte tankskipet Stena Impero er en ytterligere farlig forverring av en allerede spent situasjon, heter det i den tyske uttalelsen.

Tyskland og Frankrike fordømmer Irans arrest.

Marlos Moreno / AP

Fikk møte mannskapet Iran har fanget

Skipet har 23 personer om bord med en besetning av russiske, latviske, indiske og filippinske sjøfolk. De var lørdag i indirekte kontakt med rederiet Stena Bulk, via en forsikringsrepresentant som fikk komme om bord.

Stena Bulks administrerende direktør Erik Hånell sier til nyhetsbyrået TT at det står relativt bra til med dem.

– Det var en indirekte kontakt som bekreftet at det går bra med dem, noe som er en positiv nyhet for oss. De er det viktigste vi har. Men vi ønsker selvfølgelig direkte kontakt også, sier Hånell.

Storbritannia: – Ekstremt skuffet

Den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt opplyser i en Twitter-melding at han har fortalt den iranske utenriksministeren at han er «ekstremt skuffet» over det som har skjedd. Han viser til at utenriksminister Javad Zarif forrige lørdag forsikret ham om at Iran ville dempe spenningen i området.

– Dette må gjøres om til handlinger, ikke ord, hvis vi skal finne en løsning. Britisk skipstrafikk må og vil bli beskyttet, sier Hunt.

Iranske myndigheter har reagert sterkt på arresten av et iransk skip i Gibraltar. De har omtalt hendelsen som sjørøveri.

Grace 1 ble stanset av den britiske marinen 4. juli, mistenkt for frakt av olje til Syria, i strid med EUs sanksjoner mot landet. Skipet har fortsatt seilingsforbud og ligger i arrest i Gibraltar.

Britiske myndigheter advarte lørdag britiske fartøy mot å ferdes i Hormuzstredet.