Juncker avviser Johnsons ønske om å endre brexitavtalen

– President Juncker lyttet til det statsminister Johnson hadde å si, og gjentok EUs ståsted om at utmeldingsavtalen er den beste og eneste mulige avtalen, i tråd med EUs retningslinjer, sa en talskvinne for Juncker torsdag ettermiddag.

Telefonsamtalen var den første mellom de to etter at Johnson ble tatt i ed som britenes statsminister dagen i forveien.

Johnson har slått fast at Storbritannia skal ut av EU innen 31. oktober, med eller uten noen avtale. Han ba torsdag om at EU åpner for å endre på avtalen som hans forgjenger Theresa May sto bak. Johnson mener spesifikt at avtalepunktet om en backstop-løsning for irskegrensen må fjernes.

EU har ingen mandat til å gjøre det, uttalte Juncker i telefonsamtalen.

Juncker sa imidlertid at EU-kommisjonen er tilgjengelig for samtaler med Storbritannia i de kommende ukene.

– De to utvekslet mobilnumre og var enige om å holde kontakten, sa Junckers talskvinne.